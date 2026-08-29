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دبیر بخشهای «مدیر حامی هنر» و «رسانه حامی هنر» از برگزاری «جایزه هنر سال» با هدف بازخوانی جریان هنر یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجتالاسلام عباس دانشی، عضو شورای سیاستگذاری رویداد «جایزه هنر سال» و دبیر بخشهای «مدیر حامی هنر» و «رسانه حامی هنر»، با تأکید بر رویکرد فراگیر این رویداد، گفت: برگزاری «جایزه هنر سال» نیازمند همراهی همه نهادهای فرهنگی و هنری، انجمنها، رسانهها و مردم است.
وی هدف از برگزاری این رویداد را بازخوانی و بازبینی جریان هنر استان یزد در طول یک سال عنوان کرد و افزود: در این رویداد تلاش میشود آثار هنرمندان یزدی برجسته شود و پیوند مؤثرتری میان هنرمندان و مردم شکل بگیرد.
حجت الاسلام دانشی با اشاره به برگزاری نخستین دوره «جایزه هنر سال» در سه حوزه موسیقی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی اظهار کرد: هر سال فرصتی فراهم میشود تا آثار و رویدادهای هنری استان یزد دوباره دیده شوند، برترین آثار انتخاب شوند و زمینه تشویق، ترغیب و رشد هنر در میان هنرمندان فراهم شود.
عضو شورای سیاستگذاری «جایزه هنر سال» با تأکید بر جایگاه مردم به عنوان مخاطبان اصلی هنر گفت: هنر برای مردم است و مخاطب اصلی هنر، مردم هستند.
وی افزود: در این رویداد مردم نیز میتوانند با مشاهده آثار و رویدادهای هنری، در فرآیند داوری و انتخاب برترینها مشارکت داشته باشند.
حجت الاسلام دانشی ابراز امیدواری کرد «جایزه هنر سال» ضمن ایجاد انگیزه و حمایت از هنرمندان استان یزد، زمینه درخشش بیشتر هنر یزد و هنرمندان این دیار را در عرصههای ملی و بینالمللی فراهم کند.