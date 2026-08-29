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همزمان با هفته دولت، ۴۱طرح با ۱۲۰۰میلیارد تومان هزینه در شهرستان خمینیشهر به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اصغر هدایت فرماندار شهرستان خمینی شهر گفت: این طرحها با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار در حوزههای عمرانی، فرهنگی، کشاورزی و مخابرات افتتاح شد.
وی افزود: برخی طرحها همچون سرای محله جوی آباد و سرای محله وازیچه پس از سالها انتظار در اختیار مردم قرار گرفت.
افتتاح اولین مرکز نگهداری شبانه روزی بیماران اوتیسم در استان، پارک شهدای روستای تیرانچی و آغاز فیدرگیری جدید پست ۲۰کیلووات نیروگاه اصفهان از دیگر طرحهای هفته دولت در شهرستان خمینیشهر بود.