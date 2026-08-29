ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در مراسم معارفه دادستان جدید شهرستان ورامین، پیشگیری را اولویت نخست دستگاه قضایی دانست و بر لزوم دسترسی آسان مردم به مقام دادستانی و به‌کارگیری مجازات‌های جایگزین حبس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین تکریم علیرضا شمس، دادستان پیشین، و معارفه ساسان غلامی به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، با حضور ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، جمعی از مسئولان قضایی، اعضای شورای تأمین، فرماندهان نظامی و انتظامی، نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران محلی برگزار شد.

عتباتی در این مراسم با گرامیداشت سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و همچنین یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان، شهدای دولت و شهدای خدمت، ضمن تبریک به ساسان غلامی به دلیل انتصاب در این جایگاه خطیر، از خدمات و تلاش‌های علیرضا شمس در دوران تصدی مسئولیت دادستانی ورامین قدردانی کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر جایگاه والای دادستانی در نظام قضایی کشور، افزود: دادستانی از جایگاهی بسیار خطیر، مهم و مؤثر برخوردار است و دادستان می‌تواند عرصه‌های مختلف را در جهت احقاق حقوق مردم، صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیت‌المال به حرکت درآورد. وی افزود: دادستان در بحث نظارت بر حسن جریان امور، رفتار‌های قانونمند و جلوگیری از هرگونه رفتار نابجا و مجرمانه نقش‌آفرینی می‌کند و باید در مبارزه جدی با فساد که اعتماد و امنیت خاطر مردم را مخدوش می‌کند، نقش ارزشمند خود را ایفا نماید.

پیشگیری، اولویت نخست دستگاه قضایی

عتباتی با اشاره به تجربه موفق استان آذربایجان غربی در مدیریت اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، بر لزوم پیش‌بینی و پیشگیری به عنوان کم‌هزینه‌ترین روش در مقابله با جرایم و ناهنجاری‌ها تأکید کرد و گفت: نباید منتظر وقوع جرم باشیم و سپس به دنبال برخورد برویم؛ بلکه هنر ما باید پیش‌بینی و پیشگیری باشد. وی از ظرفیت‌های مجموعه‌های نظامی و انتظامی، بسیج، نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی و نیز مردم در این زمینه به عنوان ظرفیتی عظیم یاد کرد که باید قدر دانسته شود.

این مقام قضایی با اشاره به لزوم افزایش دانش حقوقی شهروندان، اظهار داشت: باید سطح آگاهی حقوقی مردم را بالا ببریم تا به راحتی در دام کلاهبرداران و افراد حرفه‌ای گرفتار نشوند. ارائه خدمات مشاوره‌ای توسط وکلای دادگستری و همکاران قضایی در قالب بسیج حقوقدانان می‌تواند در تحقق این هدف بسیار مؤثر باشد.

صلح و سازش؛ فرهنگ گذشت و مدارا را نهادینه کنیم

رئیس کل دادگستری تهران با تأکید بر نهادینه‌سازی فرهنگ گذشت، بخشش و مصالحه در جامعه، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و همچنین شناسایی و به‌کارگیری "صلح‌یاران" و هسته‌های جهادی بخشایش در سطح شهرستان شد. وی تصریح کرد: با گسترش فرهنگ صلح و سازش، وقت دادگستری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم‌تر، احقاق حق، برقراری نظم و امنیت و مبارزه با مظاهر ناامنی در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی آزاد خواهد شد.

عدالت‌ورزی و حفظ کرامت مردم، خط قرمز دستگاه قضا

عتباتی با بیان اینکه مردم نگاه ویژه‌ای به قاضی و جایگاه قضاوت دارند، خطاب به همکاران قضایی تأکید کرد: رفتار، ادبیات، نگاه و گفتار ما باید در شأن جایگاه رفیع قضاوت باشد. وی خدمت‌رسانی صادقانه و بی‌منت به مردم را یکی از مهم‌ترین عوامل تولید رضایتمندی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی نظام دانست و گفت: مردم عیال‌الله هستند و اگر در جهت رضایت خلق بکوشیم، به یقین رضایت خداوند متعال نیز محقق خواهد شد.

برنامه‌ریزی محور و کاهش اطاله رسیدگی

این مسئول قضایی از ارائه برنامه عملیاتی شش‌ماهه دوم به تمامی واحد‌های قضایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این برنامه‌ریزی، کیفیت خدمت‌رسانی به مردم ارتقا یابد، اطاله رسیدگی کاهش پیدا کند و مردم از تصمیمات قضایی صادره قانع شوند.

توجه ویژه به زندان و زندانیان؛ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نگهداری طولانی‌مدت زندانیان مالی، بر لزوم حساسیت قضات در صدور احکام تأکید کرد و گفت: زندان باید به عنوان یک اهرم محدودکننده آزادی، صرفاً برای مجرمانی مورد استفاده قرار گیرد که ضرورت دارد و در سایر موارد باید از ظرفیت‌های قانونی مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.

دادستان باید در دسترس مردم باشد

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با تأکید بر لزوم حضور میدانی دادستان در سطح شهر و مناطق مختلف، خاطرنشان کرد: دادستان نباید فقط پشت میز خود بنشیند؛ بلکه باید در دسترس مردم، مدیران و مسئولان باشد تا مشکلات و گرفتاری‌های آنان را از نزدیک بشنود و برای رفع آنها اقدام کند.

گفتنی است در این مراسم، از زحمات علیرضا شمس، دادستان پیشین ورامین، تجلیل و ساسان غلامی به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی شد.