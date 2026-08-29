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آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری گفت: تراز شخصیت رئیسعلی دلواری در مبارزه با استعمار از بوشهر و ایران و منطقه فراتر رفته و چهره برجسته مبارزه با استعمار در جهان است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ نشست هماهنگی برگزاری همایش سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این نشست گفت: در تاریخ ماندگار شده که مبارزه ضداستعماری در استان بوشهر با میدانداری شهید رئیسعلی دلواری، افول قدرت بریتانیا را در پی داشت.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: مبارزه این شیرمرد و همرزمانش الگویی برای همه مبارزان جهان برای رودررویی با استعمارگران شد.
او اضافه کرد: رئیسعلی دلواری در برابر بیگانگان و متجاوران انگلیسی ایستاد و آنان را متوقف کرد. حتی پس از شهادت ایشان، همرزمان وی در برابر بیگانگان ایستادند.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: این نشاندهنده این است که رئیسعلی دلواری یک مکتب، گفتمان و جریانی ایجاد کرد که با دیانت و غیرت اسلامی و ملی فرهنگ مقاومت را در این منطقه، ایران و جهان نهادینه کرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بیان کرد: استعمارگران نیز اعتراف کردهاند که در هیچ جا به اندازه بوشهر و دلوار شکست و آسیب ندیدهایم.
او تأکید کرد که آیین بزرگداشت شهید رئیسعلی دلواری باید در شأن نام این شهید و شهر دلوار برگزار شود تا این نام همچنان الهامبخش جبهه مقاومت باشد.