شبکه نمایش به مناسبت رویداد ملی «ایران جان» در استان قزوین، سه فیلم سینمایی از آثار فیلمسازان این استان را پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش در راستای همراهی با رویداد ملی «ایران جان» در قزوین، فیلم‌های «دست خالی»، «متین بانو» و «نیمکتی برای دو نفر» را از یکشنبه ۸ شهریور تا سه‌شنبه ۱۰ شهریور پخش می‌کند.

یکشنبه ۸ شهریور، فیلم «دست خالی» به کارگردانی مهدی افشار قهرمانی پخش می کند.

اابولفضل قربانی، مرجان اقا نوری و حمیدرضا خیارجی از بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم داستان مردی است که از دست طلبکارانش فرار می‌کند و مجبور می‌شود برای رهایی از دست شرخر به دنبال چک پاس نشده یک جوانی گ که مراسم عروسی اش است، برود...

فیلم «متین بانو» به کارگردانی محمد رسولی، دوشنبه ۹ شهریور پخش می کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در آستانه انقلاب اسلامی مصادف با ایام محرم علی سحرخیز به روستایی در قزوین تبعید می‌شود و دنبال پهلوان از اهالی روستا می‌گردد تا در خانه او ساکن شود، پهلوان مریض است و کارهایش به عهده متین بانو دختر اوست، متین بانو به دنبال دکتر برای پدرش به خانه خان می‌رود. اما خان که طرفدار نظام طاغوت است نمی‌گذارد دکتر بر بالین پهلوان برود. متین بانو متوجه می‌شود علی سحرخیز یک روحانی مبارز است که خلع لباس شده است، و همین موضوع باعث ارادت بیشتر مردم روستا به او می‌شود و.

فرج الله گل سفیدی، بابک نوری، مهدی امینی خواه، علی سوهانی، آیسان والی و رضا شریف در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

سه‌شنبه ۱۰ شهریور فیلم «نیمکتی برای دو نفر» به کارگردانی محمد باقری نیکو پخش می شود.

«نیمکتی برای دو نفر» مضمونی اجتماعی دارد و داستان زن میانسالی را روایت می‌کند که پس از قبولی در رشته پزشکی تصمیم می‌گیرد در روستای زادگاهش درمانگاهی احداث کند.

بهزاد فراهانی، ثریا قاسمی، محمدرضا غیاث آبادی، سیروس سپهری و کیوان محمود نژاد در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

شبکه نمایش این فیلم ها را ساعت ۹ صبح پخش می‌شود.