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مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی از برگزاری اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری «ایلسی، کتاب نغمهسی» در ۱۰ شهریورماه در ییلاقات بسطاملو شهرستان کلیبر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اسد بابایی اظهار کرد: جشنواره کتابخوانی عشایری استان با هدف تقویت فرهنگ مطالعه در میان عشایر و ایجاد ارتباط بیشتر کودکان، نوجوانان و خانوادههای عشایری با کتاب و کتابخانههای عمومی برگزار شده است.
وی افزود: «ایلسی، کتاب نغمهسی» تلاش میکند ظرفیتهای فرهنگی، ادبی و اجتماعی جامعه عشایری را در کنار فرهنگ کتابخوانی قرار دهد و زمینه حضور پررنگتر این جامعه در فعالیتهای فرهنگی را فراهم کند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی ادامه داد: میزان مشارکت و استقبال عشایر از این جشنواره نشان میدهد علاقهمندی به کتاب و فعالیتهای فرهنگی در این جامعه ظرفیت قابل توجهی دارد و باید برای تداوم و توسعه آن برنامهریزی شود.
بابایی با تأکید بر اینکه خدمات کتابخانههای عمومی باید همه اقشار و مناطق استان را دربرگیرد گفت: مناطق روستایی و عشایری از اولویتهای ادارهکل در حوزه توسعه عدالت فرهنگی هستند و تلاش میکنیم با اجرای برنامههای متنوع، امکان دسترسی عادلانهتر این مناطق به کتاب، منابع اطلاعاتی و فعالیتهای فرهنگی فراهم شود.
وی افزود: توسعه فرهنگ مطالعه در میان عشایر تنها به برگزاری یک جشنواره محدود نمیشود و استمرار برنامههای فرهنگی و تقویت ارتباط کتابداران با جامعه عشایری میتواند به شکلگیری عادت مطالعه در میان نسل کودک و نوجوان کمک کند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان درباره زمان برگزاری آیین اختتامیه این جشنواره نیز گفت: مراسم اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری استان با عنوان «ایلسی، کتاب نغمهسی» روز ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ در شهرستان کلیبر و ییلاقات بسطاملو برگزار میشود.
بابایی ابراز امیدواری کرد برگزاری این جشنواره به استمرار فعالیتهای کتابخوانی در مناطق عشایری و تقویت حضور فرهنگی کتابخانههای عمومی در این مناطق منجر شود.