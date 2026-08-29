عملیات اجرایی مرحله دوم ساخت بزرگ‌ترین مرکز آموزشی، پرورشی و چند منظوره موقوفه ویژه ایتام در خاورمیانه، در شهر صدرا آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ عملیات اجرایی مرحله دوم ساخت بزرگ‌ترین مرکز آموزشی، پرورشی و چندمنظوره موقوفه ویژه ایتام در خاورمیانه، در شهر صدرا آغاز می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس مرحله نخست این طرح بزرگ در شهر صدرا به پایان رسیده و عملیات اجرایی مرحله دوم آن پنجشنبه دوازدهم شهریور آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام سید عباس موسوی افزود: پیش‌بینی می‌شود این مجموعه با اعتباری افزون بر ۴،۵ هزار میلیارد ریال، در مدت چهار سال آینده به بهره‌برداری برسد.

این مجموعه که در زمینی به مساحت پنج هکتار و با زیربنای ۴۲ هزار متر مربع ساخته می‌شود، با هدف حمایت از کودکان بی‌سرپران در دستور کار قرار گرفته است.

موسوی با تشریح جزئیات این مرکز گفت: این مجموعه شامل ۱۴ بلوک با کاربری‌های مختلف است که از جمله آنها می‌توان به شش بلوک اقامتی با زیربنای ۱۵ هزار و ۵۰۰ متر مربع اشاره کرد که برای پذیرش و ارائه خدمات به ۶۰۰ تا ۹۰۰ کودک بی‌سرپرست پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از ساخت مجتمع خدماتی، رفاهی و چندمنظوره در جاده تخت‌جمشید ـ مرودشت خبر داد و گفت: این طرح شامل پمپ‌بنزین، رستوران و نمایندگی خودرو است که با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۶ هزار متر مربع ساخته می‌شود و تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

پیش‌بینی می‌شود این مجتمع در سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری برسد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به ثبت ۴۵۰ وقف جدید در هشت سال گذشته، افزود: این وقف‌ها با نیت‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، درمانی و قرآنی و با ارزش تقریبی دو هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد که در سه سال اخیر، از محل موقوفات استان، ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد هزینه شده است.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش موقوفات در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون، بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال از محل موقوفه مرحوم حاج محمد نمازی برای خرید تجهیزات تخصصی بیمارستان نمازی، کمک به بیماران نیازمند، تأمین دارو و همچنین تعمیرات عمرانی و دانشکده پرستاری هزینه شده است.

علاوه بر این، بیش از سه میلیارد ریال از درآمد موقوفات درمانی برای کمک به خرید عینک چهار هزار بیمار نیازمند اختصاص یافته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارسدر پایان با اشاره به وضعیت موقوفات استان افزود: از سال ۱۳۹۸ تاکنون، بیش از ۱۹ هزار سند مالکیت برای موقوفات استان به مساحت ۸۶ هزار و ۴۸۴ هکتار اخذ شده است.

در حال حاضر ۱۵ هزار و ۳۳۴ موقوفه و ۲۰۹ هزار رقبه در استان فارس وجود دارد که از طریق ۳۲ اداره و دفتر نمایندگی مدیریت می‌شود.