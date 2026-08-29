به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع)، یکی از نیکوکاران یزدی مقیم تهران با برقراری تماس با ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص داد. این نیکوکار که تمایلی به فاش شدن نام و تصویر خود نداشت، این اقدام را به نیت تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) انجام داد و خواستار اختصاص این کمک برای مشارکت در آزادی ۲ زندانی جرائم غیرعمد شد.

وی در توضیح نیت خود از این اقدام، فرارسیدن میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) را فرصتی برای کار خیر دانست و گفت: دوست داشتم در این ایام مبارک، سهمی هرچند کوچک در گره‌گشایی از زندگی افرادی داشته باشم که به دلیل بدهی و مشکلات مالی، ناخواسته گرفتار زندان شده‌اند.

این نیکوکار یزدی ادامه داد: این کمک را به نیت تعجیل در فرج آقا امام زمان (عج) انجام دادم و امیدوارم به برکت این ایام و دعای خیر خانواده‌های زندانیان، زمینه آزادی و بازگشت این افراد به خانه‌هایشان فراهم شود.