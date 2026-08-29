به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، زمین ورزشی آموزشگاه نجمه با مساحتی بالغ بر ۲۲۰ مترمربع ساخته شده است و ۴۰۰ میلیون تومان از هزینه ساخت آن را اداره‌کل آموزش و پرورش و ۲۰۰ میلیون تومان دیگر آن را نیکوکاران شهرستان تأمین کرده اند.

علی حسن‌زاده، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان صالح‌آباد، در آیین افتتاح این طرح ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و هفته وحدت، توسعه زیرساخت‌های ورزشی را گامی ضروری برای نشاط‌بخشی به محیط مدارس دانست و اظهار داشت که این فضا با هدف ایجاد محیطی استاندارد برای فعالیت‌های بدنی دانش‌آموزان احداث شده است تا آنان بتوانند در فضایی ایمن و شاداب به امر ورزش بپردازند.

رئیس اداره آموزش و پرورش صالح‌آباد با تأکید بر اینکه تجهیز مدارس به فضا‌های ورزشی، نقشی بنیادین در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت جسم و روح دانش‌آموزان دارد، تصریح کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر افزایش شور و نشاط در محیط آموزشی، زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌های ورزشی و حضور فعال‌تر نسل جوان در عرصه‌های مختلف خواهد بود.

تایل کورت یک کفپوش ورزشی روباز مدرن و با دوام است که جایگزینی ایده‌آل برای سطوح سنتی مانند آسفالت یا بتن محسوب میشود و انتخابی هوشمندانه، اقتصادی و ایمن برای ایجاد یک زمین ورزشی حرفه‌ای در فضای باز با مزایای بی‌شمار مانند دوام بالا، نصب آسان و ایمنی فوق‌العاده است.