افتتاح زمین ورزشی تایلکورت با ۶۰۰ میلیون تومان هزینه در شهرستان صالحآباد
همزمان با هفته وحدت، زمین ورزشی تایلکورت با ۶۰۰ میلیون تومان هزینه در شهرستان صالحآباد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، زمین ورزشی آموزشگاه نجمه با مساحتی بالغ بر ۲۲۰ مترمربع ساخته شده است و ۴۰۰ میلیون تومان از هزینه ساخت آن را ادارهکل آموزش و پرورش و ۲۰۰ میلیون تومان دیگر آن را نیکوکاران شهرستان تأمین کرده اند.
علی حسنزاده، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان صالحآباد، در آیین افتتاح این طرح ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و هفته وحدت، توسعه زیرساختهای ورزشی را گامی ضروری برای نشاطبخشی به محیط مدارس دانست و اظهار داشت که این فضا با هدف ایجاد محیطی استاندارد برای فعالیتهای بدنی دانشآموزان احداث شده است تا آنان بتوانند در فضایی ایمن و شاداب به امر ورزش بپردازند.
رئیس اداره آموزش و پرورش صالحآباد با تأکید بر اینکه تجهیز مدارس به فضاهای ورزشی، نقشی بنیادین در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت جسم و روح دانشآموزان دارد، تصریح کرد که این سرمایهگذاریها علاوه بر افزایش شور و نشاط در محیط آموزشی، زمینهساز شکوفایی استعدادهای ورزشی و حضور فعالتر نسل جوان در عرصههای مختلف خواهد بود.
تایل کورت یک کفپوش ورزشی روباز مدرن و با دوام است که جایگزینی ایدهآل برای سطوح سنتی مانند آسفالت یا بتن محسوب میشود و انتخابی هوشمندانه، اقتصادی و ایمن برای ایجاد یک زمین ورزشی حرفهای در فضای باز با مزایای بیشمار مانند دوام بالا، نصب آسان و ایمنی فوقالعاده است.