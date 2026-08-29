معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجتمع‌های اداری باید به نقطه‌ای برای ارائه یکپارچه خدمات تبدیل شوند تا مردم بتوانند صفر تا صد امور خود را بدون سرگردانی و مراجعات متعدد انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت تحول در نظام خدمت‌رسانی گفت: مجتمع‌های اداری باید به نقطه‌ای برای ارائه یکپارچه خدمات تبدیل شوند تا مردم بتوانند صفر تا صد امور خود را بدون سرگردانی و مراجعات متعدد انجام دهند.

علاءالدین رفیع‌زاده امروز در آیین افتتاح مجتمع اداری شهرستان چهاربرج، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت، افزود: تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط دشوار کشور، بیانگر عزم جدی دولت برای استمرار خدمت‌رسانی و توسعه زیرساخت‌ها در کنار تأمین معیشت و امنیت مردم است.

وی همچنین فلسفه ایجاد مجتمع‌های اداری را تجمیع خدمات مورد نیاز مردم در یک نقطه دانسته و خاطرنشان کرد: استقرار دستگاه‌های مختلف در یک مجموعه، علاوه بر کاهش رفت‌وآمد و هزینه‌های مردم، موجب کاهش هزینه‌های اداری و زیرساختی و افزایش بهره‌وری می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تفویض اختیار به سطوح استانی و شهرستانی را نیز از سیاست‌های مهم دولت در اصلاح نظام اداری عنوان کرده و افزود: مردم نباید برای حل مسائل خود به مرکز استان یا پایتخت مراجعه کنند و در موارد نیازمند تأیید سطوح بالاتر، باید فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شود که مردم درگیر رفت‌وآمد‌های اداری نشوند.

رفیع‌زاده همچنین با تأکید بر تقویت سازوکار‌های نظارتی، اضافه کرد: سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» امکان ثبت و پیگیری شکایات مردم درباره تأخیر، نقص یا رفتار نامناسب در ارائه خدمات را فراهم کرده است.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان و تجربه مدیریتی استاندار آذربایجان‌غربی، افزود: با هدایت دکتر رحمانی و همراهی مدیران اجرایی، این ظرفیت‌ها بیش از پیش در مسیر توسعه و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم به‌کار گرفته خواهد شد.