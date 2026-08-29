۱۵ طرح عمرانی و خدماتی، ششمین روز هفته دولت با اعتباری بیش از ۷۸ میلیارد و۲۰۰میلیون تومان در بخش دابودشت آمل به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ۱۵ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بیش از ۷۸ میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان در ششمین روز هفته دولت در بخش دابودشت آمل افتتاح و بهره برداری رسید.

این طرح‌ها شامل افتتاح پیاده روسازی خیابان دریا و خیابان امام رضا، احداث کانال بلوکی خیابان کتاب و فاز ۲ خیابان امام رضا و خیابان ولیعصر؛ بازسازی پارک دابودشت، زیر سازی کوچه‌های ساحل و خیابان کتاب، آسفالت کوچه و خیابان سطح شهر بود.

همچنین افتتاح طرح هادی روستا‌های بامرکلا، تنهاکلا، شاهکلا، کلیکسر و بیشه محله؛ روکش آسفالت محور‌های قائمیه به جالیکلا و اسپیاربن به کردخیل و موسی محله به روستای دیه؛ مرمت و بهسازی آببندان روستای مرزنگو؛ ساختمان دهیاری روستای یوسف آباد از جمله دیگر طرح‌هایی بود که در ششمین روز هفته دولت با مجموع اعتباری به ارزش ۷۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در بخش دابودشت به بهره برداری رسید.