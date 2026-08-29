همایش استانی وحدت امت اسلامی در رضوانشهر: تأکید علما بر لزوم مقابله با توطئه‌های دشمنان در برابر مسلمانان جهان همایش استانی وحدت امت اسلامی در رضوانشهر: تأکید علما بر لزوم مقابله با توطئه‌های دشمنان در برابر مسلمانان جهان همایش استانی وحدت امت اسلامی در رضوانشهر: تأکید علما بر لزوم مقابله با توطئه‌های دشمنان در برابر مسلمانان جهان همایش استانی وحدت امت اسلامی در رضوانشهر: تأکید علما بر لزوم مقابله با توطئه‌های دشمنان در برابر مسلمانان جهان همایش استانی وحدت امت اسلامی در رضوانشهر: تأکید علما بر لزوم مقابله با توطئه‌های دشمنان در برابر مسلمانان جهان همایش استانی وحدت امت اسلامی در رضوانشهر: تأکید علما بر لزوم مقابله با توطئه‌های دشمنان در برابر مسلمانان جهان همایش استانی وحدت امت اسلامی در رضوانشهر: تأکید علما بر لزوم مقابله با توطئه‌های دشمنان در برابر مسلمانان جهان همایش استانی وحدت امت اسلامی در رضوانشهر: تأکید علما بر لزوم مقابله با توطئه‌های دشمنان در برابر مسلمانان جهان همایش استانی وحدت امت اسلامی در رضوانشهر: تأکید علما بر لزوم مقابله با توطئه‌های دشمنان در برابر مسلمانان جهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یاسر اسلامدوست نماینده شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی در این همایش که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در رضوانشهر برگزار شد، گفت: دولت به وفاق و وحدت توجه ویژه‌ای دارد و نمونه آن را در این حوزه انتخابیه مشاهده می‌کنیم که مردم با هم خویشاوندی دارند و هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی همچنین در خصوص دشمنی‌های استکبار با امت اسلامی هشدار داد و خواستار تقویت همدلی در کشور شد.

حجت الاسلام سیدهادی موسوی امام جمعه رضوانشهر هم با انتقاد از سکوت جهان اسلام در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: اگر وحدت واقعی می‌خواهیم، باید از خدا و رسول اطاعت کنیم و در برابر کافران بایستیم و با دشمنانی مانند آمریکا و اسرائیل جنایتکارمقابله کنیم.

شیخ حسین خانی پور، امام جمعه اهل سنت تالش، هم با اشاره به نسل کشی در غزه، گفت: رسانه‌های غربی دروغ می‌گویند و دشمن با تفرقه افکنی قصد دارد از انسجام امت اسلامی جلوگیری کند.

محمدرضا محسنی مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان هم در این همایش، با تبریک هفته وحدت، گفت: دشمن در جنگ شناختی و هویتی به دنبال اختلاف افکنی میان اقوام و مذاهب است، اما وحدت برای جمهوری اسلامی یک راهبرد ملی و امنیتی است.

در پایان، حجت الاسلام صفر قربانپور، مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان هم بر تشکیل تیم تبلیغی عملیاتی از سوی علمای تشیع و تسنن برای تبیین حقایق اسلامی در دانشگاه‌ها و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: وعده الهی پیروزی بر استکبار محقق خواهد شد و همه به سمت حق گرایش می‌یابند.