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همزمان با ششمین روز از هفته دولت، ۱۱۱ قطعه زمین به خانوادههای معظم شهداوایثارگران شهرستان اردستان واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اردستان گفت: در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دولت و فراهم کردن زمینه خانهدار شدن خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، از طریق قرعه کشی، ۶۰ خانواده در شهر اردستان، ۴۰ خانواده در شهر زواره و ۱۱ خانواده در شهر مهاباد مشمول دریافت زمین شدهاند و در مجموع، ۱۱۱ خانواده معظم شهدا و ایثارگران شهرستان اردستان از این طرح بهرهمند خواهند شد.
سید نورالله عقدایی، با اشاره به اهمیت خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران افزود: تأمین زمین و فراهم کردن زمینه خانهدار شدن این خانوادههای گرانقدر، اقدامی ارزشمند در مسیر تکریم و پاسداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران است.
وی گفت: واگذاری زمین به واجدان شرایط، علاوه بر کمک به تأمین مسکن این خانوادهها، میتواند گامی مؤثر در تسهیل خانهدار شدن، کاهش دغدغههای تأمین مسکن و حمایت عملی از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران باشد.