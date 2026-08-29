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وزیر خارجه در واکنش به تلاشهای آمریکا برای دستکاری بازار انرژی نوشت: مصرف کنندگان آمریکایی هزینه میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تلاشهای بیهوده آمریکا برای دستکاری بازار جهانی انرژی در فضای مجازی نوشت: بر اساس اطلاعات و ارزیابیهای اطلاعاتی ما، تلاشهای گستردهای برای دستکاری و جهتدهی به بازارهای انرژی در جریان است.
وی افزود: برخی عناصر دولت آمریکا با استفاده از رسانههای سادهلوح و زودباور، درصدد تأثیرگذاری بر قیمتها برای کسب منافع شخصی و درعینحال، گرفتار نگهداشتن رئیسجمهور آمریکا در جنگی هستند که در آن شکست خورده است.
وزیر امور خارجه ادامه داد: بازیگران همسو با اسرائیل نیز با ارائه ارزیابیهای خوشبینانه و غیرواقعبینانه، بهدنبال ترویج و تشویق ادامه جنگ هستند.
عراقچی تأکید کرد: مصرفکنندگان آمریکایی هزینه واقعی این وضعیت را میپردازند.