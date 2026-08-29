مدیرکل صداوسیمای استان یزد با تاکید بر ظرفیت گسترده خبرنگاران آزاد در انعکاس مسائل و ظرفیت های زیست محیطی استان یزدگفت: رسانه با عبور از اطلاع رسانی صرف و تکیه بر آموزش و فرهنگ سازی می تواند آگاهی عمومی و مسئولیت اجتماعی را در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و طبیعت افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، مدیرکل صداوسیمای استان یزد در جمع خبرنگاران آزاد صداوسیمای استان یزد که در مجموعه «نیر زیبای من» برگزار شد با اشاره به ظرفیت گسترده خبرنگاران آزاد استان یزد در حوزه محیط زیست اظهار کرد: خبرنگاران آزاد صداوسیمای استان یزد در شهرستان‌ها، روستاها و مناطق مختلف حضور دارند و علاوه بر پوشش رویدادها، ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی استان یزد را نیز به تصویر می‌کشند.احسان کریمی افزود: کارکرد خبر تنها اطلاع‌رسانی نیست، بلکه رسانه می‌تواند در حوزه‌هایی همچون آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای مسئولیت اجتماعی نقش‌آفرین باشد و این موضوع در حوزه محیط زیست اهمیت بیشتری دارد.

کریمی با اشاره به نقش خبرنگاران آزاد در انعکاس مسائل و ظرفیت‌های محیط زیستی استان یزد گفت: خبرنگاران ما در مناطق مختلف، اخبار و رویدادهای محیط زیستی را به‌خوبی پوشش می‌دهند و با تولید گزارش‌ها و روایت‌های رسانه‌ای می‌توانند در افزایش آگاهی عمومی، آموزش مردم و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی مؤثر باشند.مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد خاطرنشان کرد: رسانه زمانی می‌تواند در حوزه محیط زیست اثرگذار باشد که از مرحله اطلاع‌رسانی عبور کرده و به فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی برسد؛ چراکه حفاظت از محیط زیست بدون همراهی و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.

حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد نیز گفت: فرصتی فراهم شد تا در جمع خبرنگاران آزاد استان یزد حضور داشته باشیم و ضمن بازدید از این مجموعه، درباره نقش و جایگاه رسانه در حوزه محیط زیست گفت‌وگو کنیم.وی با اشاره به جایگاه رسانه در فرهنگ‌سازی اجتماعی افزود: فعالیت خبرگزاری‌ها و خبرنگاران تنها به تهیه خبر و گزارش محدود نمی‌شود، بلکه خبرنگاران در حقیقت معلمان ملی جامعه هستند و می‌توانند در ترویج آداب و رفتارهای صحیح اجتماعی، اصلاح الگوهای نادرست و پیشگیری از اقداماتی که به منافع ملی و منابع کشور آسیب می‌زند، نقش‌آفرین باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، مشارکت عمومی را یکی از ارکان اصلی حفاظت از محیط زیست دانست و تصریح کرد: در حوزه‌هایی مانند بهداشت و محیط زیست که ارتباط مستقیمی با زندگی و سلامت مردم دارد، بدون مشارکت عمومی، فرهنگ‌سازی، اصلاح الگوی مصرف و توجه به منابع حیاتی، دستیابی به اهداف پایدار امکان‌پذیر نیست.اکبری ادامه داد: حضور مؤثر خبرنگاران و روایتگری از فعالیت‌های محیط زیستی، مشاغل سخت محیط ‌بانان، اقدامات حفاظتی و نمونه‌های موفق مشارکت مردم می‌تواند به ترویج و گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست کمک کند و یکی از بهترین و مؤثرترین مسیرها برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست باشد.

وی با اشاره به تغییر رویکردهای جهانی در حوزه محیط زیست گفت: رویکردهای نوین در جهان از برخوردهای صرفاً سلبی و قهری به سمت پیشگیری، فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی حرکت کرده است و تحقق این رویکرد بدون همراهی اصحاب رسانه امکان‌پذیر نیست؛ چراکه رسانه‌ها در خط مقدم ارتباط میان مردم، دولت و بخش‌های مختلف جامعه قرار دارند.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد تأکید کرد: بهترین راه برای پیشگیری از بحران‌های زیست‌محیطی، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و افزایش آگاهی عمومی است و رسانه‌ها در این مسیر نقشی بی‌بدیل دارند.

اکبری همچنین با اشاره به همکاری مطلوب اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد با صداوسیمای استان یزد اظهار کرد: خوشبختانه ارتباط و تعامل بسیار خوبی با صداوسیمای استان یزد داریم و در برنامه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های خبری، همکاری تنگاتنگی شکل گرفته است که می‌تواند یکی از مؤلفه‌های مهم در مسیر تحقق «یزد پایدار» باشد.وی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال پایداری اکولوژیک در استان یزد هستیم، باید ارتباط و همکاری میان رسانه‌ها و مجموعه محیط زیست با همین قوت ادامه پیدا کند تا با هم‌افزایی و همراهی یکدیگر، آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای استان رقم بزنیم.

در این مراسم همچنین از خبرنگاران آزاد صداوسیمای استان یزد تجلیل شد.