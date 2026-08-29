دیشب، آسمان شهرستان‌های استان تهران شاهد حضور حماسی مردمی بود که در یکصد و هشتاد و یکمین شب پایداری، یک‌صدا اعلام کردند: زیر پرچم جمهوری اسلامی، سدی سخت در برابر دشمن خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طنین اتحاد و همبستگی، دیشب فضای شهرستان‌های استان تهران را فرا گرفت. مردم در ۱۸۱-مین شب از تجمعات ایستادگی، با لبیک به پیام رهبر انقلاب، بار دیگر پیمان وفاداری خود را تجدید کردند.

این حضور حماسی، پاسخی قاطع به تهدیدات دشمن و تأکیدی بر این حقیقت است که مردم استان تهران، یکپارچه و متحد در کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌اند. در این اجتماعات، پیام اتحاد و همبستگی در تمامی نقاط استان طنین‌انداز شد و اراده ملی برای صیانت از استقلال و اقتدار کشور به نمایش گذاشته شد.