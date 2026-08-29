غربالگری سه سرطان شایع روده بزرگ، پستان و دهانه رحم در ۳۱ درصد از جمعیت زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،هاشم حشمتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه در نخستین همایش تبیین اهمیت غربالگری سرطان‌های شایع در جمعیت زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه با ااشاره به ادامه روند غربالگری افزود: سرطان دومین عامل علت مرگ و میر در جمعیت زیر پوشش این دانشگاه است.

شیوع سرطان‌های پستان و دهانه رحم در بین بانوان

رئیس هیئت مدیره بنیاد مردمی سلامت بانوان ایران نیز در این همایش گفت: غربالگری به معنای شناسایی بیماری در افرادی است که ظاهراً سالم هستند و هیچ علامتی ندارند؛ اقدامی که می‌تواند بیماری را در مراحل اولیه شناسایی و روند درمان را مؤثرتر کند.

دنیا فرخ با اشاره به شیوع سرطان‌های پستان و دهانه رحم در بین بانوان افزود: در ایران سرطان پستان در سنین پایین‌تری نسبت به بسیاری از کشور‌های غربی مشاهده شده است و افزایش آگاهی و توجه به سبک زندگی سالم می‌تواند در کاهش عوامل خطر مؤثر باشد.

وی با اشاره به امکان پیشگیری از سرطان دهانه رحم گفت: با استفاده از واکسن HPV و آزمایش‌های تشخیصی مناسب می‌توان از بروز این بیماری پیشگیری و موارد ابتلا را در مراحل اولیه شناسایی کرد.

فرخ با بیان اینکه کشور در حوزه درمان سرطان پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، گفت: باید نگاه خود را از درمان پس از ابتلا به سمت پیشگیری و تشخیص زودهنگام تغییر دهیم، زیرا درمان سرطان در مراحل پیشرفته هزینه‌های سنگینی به بیمار و خانواده تحمیل می‌کند.

وی، کمبود آموزش و آگاهی و همچنین نبود حمایت‌های روحی، روانی و بازتوانی بیماران بعد درمان را از مهم‌ترین چالش‌ها دانست و افزود: بنیاد مردمی سلامت بانوان ایران با تمرکز بر سرطان‌های شایع بانوان، با هدف ارتقای آموزش و پیشگیری، تشخیص زودهنگام و حمایت و بازتوانی بیماران تشکیل شده‌است.

تغییر سبک زندگی مهم‌ترین عامل بروز سرطان‌ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه نیز گفت: تغییر سبک زندگی باعث افزایش چشمگیر سرطان‌ها شده است و تقریبا نیمی از مبتلایان جان خود را از دست می‌دهند.

سجاد رحیمی بیستونی با اشاره به آمار محلی این منطقه افزود: سالانه نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ مرگ در این شهرستان ثبت می‌شود که بیماری‌های قلبی‌عروقی با بیش از ۴۰۰ مورد رتبه نخست را به خود اختصاص داده‌است.

وی دومین عامل مرگ در این منطقه را سرطان دانست و گفت: در سال نزدیک به ۲۰۰ مرگ منتسب به سرطان در تربت‌حیدریه رخ می‌دهد که ۵۰ درصد این مرگ‌ها قابل اجتناب است.

سجاد رحیمی ابراز کرد: با آموزش، پیشگیری و غربالگری به‌موقع می‌توان از بروز آنها جلوگیری کرد.

در حاشیه اولین همایش تبیین اهمیت غربالگری سرطان‌های شایع در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از دستگاه ست‌کلونوسکوپی و آندروسکوپی سری الپیوس۲۶۰ به ارزش ۳۸ میلیارد ریال که توسط خیر نیک اندیش مهدی مروج تربتی و رییس هیئت امنای موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان تربت‌حیدریه خریداری شده‌بود، رونمایی شد.

همچنین اجرای طرح خیرساز بونکر‌های مرکز انکلولوژی بیمارستان امام حسین که بر اساس تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه وموسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان این شهرستان ، به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال آغازشد.