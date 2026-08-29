رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به بهبود وضعیت پرورش میگو پس از شیوع بیماری در سال گذشته، گفت: پیش‌بینی می‌شود تولید میگوی استان امسال به ۳۰ تا ۳۵ هزار تن برسد و از رکورد سال گذشته عبور کند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مرتضی بحرانی در نشست با خبرنگاران با تشریح ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان، اظهار کرد: بوشهر در تولید برخی محصولات کشاورزی از جمله گوجه‌فرنگی خارج از فصل، خرما و میگو دارای جایگاه ویژه‌ای در کشور است.

وی با اشاره به وضعیت تولید میگو در استان، گفت: سال گذشته به دلیل شیوع بیماری، تولید میگوی بوشهر کاهش قابل توجهی داشت، اما با تلاش پرورش‌دهندگان، مجموعه دامپزشکی، شیلات و بخش خصوصی، شرایط تولید امسال بهبود یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: سال گذشته حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار تن میگو در استان تولید شد، اما پیش‌بینی می‌کنیم امسال تولید به ۳۰ تا ۳۵ هزار تن برسد و حتی هدف‌گذاری ما رسیدن به حدود ۴۰ هزار تن است.

وی تصریح کرد: استان بوشهر در میان استان‌های میگوپرور کشور سهم قابل توجهی دارد و به تنهایی حدود ۵۰ درصد تولید میگوی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

بحرانی با اشاره به ظرفیت صادراتی میگوی استان، اظهار کرد: بوشهر در حوزه صادرات میگو نیز ظرفیت بالایی دارد و بازگشت تولید به شرایط مطلوب می‌تواند جایگاه استان را در بازار‌های داخلی و خارجی تقویت کند.

وی ادامه داد: بیش از ۲.۵ میلیارد قطعه پست‌لارو میگو امسال در استان تولید شده و بیش از ۴۲۰۰ هکتار از مزارع نیز ذخیره‌سازی شده است که نویدبخش افزایش تولید در سال جاری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به هدف‌گذاری تولید ۱۶۰ هزار تن میگو در برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، معتقدیم بوشهر در صورت ادامه روند فعلی می‌تواند بخش قابل توجهی از این هدف ملی را محقق کند.

وی افزود: تجربه کشور‌های صاحب صنعت میگو نشان می‌دهد عبور از بیماری‌های این حوزه ممکن است چندین سال زمان ببرد، اما با استفاده از تجربیات کشور‌های موفق و همکاری پرورش‌دهندگان و دستگاه‌های تخصصی، بوشهر در مدت کوتاهی توانسته مسیر بازگشت به تولید را طی کند.