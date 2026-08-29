فرمانده انتظامی عجب‌شیر اعلام کرد: ۱۵ دستگاه استخراج رمزاَرز غیرمجاز قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ امیر کربلایی اظهار کرد: در پی کسب خبر مبنی بر وجود ماینر قاچاق و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزاَرز دیجیتال در یکی از محلات شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از محل مورد نظر تعداد ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق به همراه یک دستگاه مودم ۲ دستگاه وای فای و تعداد ۳۹ دستگاه فن کوچک ماینر غیرمجاز قاچاق کشف کردند.

سرهنگ کربلایی گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر خاطرنشان کرد: استفاده از دستگاه‌های ماینر نیاز به مصرف برق زیادی دارد و فعالیت غیرمجاز ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعث اخلال در شبکه برق رسانی می‌شود لذا از مردم تقاضا می‌شود برای کمک به اقتصاد و امنیت کشور و پیشگیری از اختلال در شبکه برق رسانی در صورت اطلاع از اینگونه موارد بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.