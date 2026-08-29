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افتتاح طرح‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

به مناسبت هفته دولت ۱۸ هزار و نهصد و ده طرح شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور با اعتبار صد و بیست و نه هزار میلیارد تومان با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷- ۱۶:۰۴
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برچسب ها: افتتاح طرح ها ، پروژه های شهرداری ، رئیس جمهور
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