به مناسبت هفته دولت ۱۸ هزار و نهصد و ده طرح شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور با اعتبار صد و بیست و نه هزار میلیارد تومان با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد.