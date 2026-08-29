به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در دیدار رئیس فدراسیون والیبال ایران و مدیرکل ورزش و جوانان با استاندار مازندران در ساری، طرح ایجاد یکی از بزرگ‌ترین کمپ‌های تیم‌های ملی در ورزشگاه مدرن سردار شهید سلیمانی ماهفروجک ساری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار مازندران در این دیدار ضمن تبریک موفقیت‌های اخیر تیم‌های ملی والیبال، مازندران را قطب بی بدیل ورزش کشور خواند و اظهار داشت: ورزش مازندران نه‌تنها با تربیت ورزشکاران مدال‌آور و پرافتخار سرآمد کشور است، بلکه در عرصه مدیریت ورزشی نیز نیرو‌های انسانی توانمند استان، سکان هدایت بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی کشور را بر عهده دارند.

مهدی یونسی رستمی با تأکید بر اینکه نگاه مدیریت ارشد استان به ورزش، نگاهی توسعه‌محور و زیرساختی است، افزود: تلاش ما بر این است که با تجهیز و تکمیل زیرساخت‌های ورزشی، بستر مناسبی برای رشد استعداد‌ها و ارتقای سطح کیفی ورزش استان فراهم کنیم.

ماهفروجک؛ گزینه‌ای ایده‌آل برای کمپ‌های ملی

رئیس فدراسیون والیبال نیز ضمن تبریک هفته دولت و قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران، از عزم فدراسیون برای تمرکززدایی و ایجاد کمپ‌های استاندارد در استان‌های مستعد خبر داد.

سیدمیلاد تقوی تصریح کرد: نگاه ما این است که با هدف‌گذاری بلندمدت، یکی از کمپ‌های بزرگ و مجهز تیم‌های ملی را در مازندران راه‌اندازی کنیم. در همین راستا، پیشنهاد ما بهره‌گیری از ظرفیت استادیوم مدرن "ماهفروجک" ساری است که در صورت تکمیل این طرح مهم، می‌توانیم اردو‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی والیبال و سایر رشته‌ها را در این استان برگزار کنیم که یقیناً موجب رونق اقتصادی و ورزشی استان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با حمایت‌های پدرانه دکتر یونسی که همواره حامی ورزش بوده‌اند، راه‌اندازی این کمپ می‌تواند تحولی در ورزش کشور و استان ایجاد کند.

بدرقه ۲۵ ورزشکار مازندرانی به بازی‌های آسیایی ناگویا

مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران نیز در ادامه این نشست، ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار، به رویداد پیش‌رو اشاره کرد و گفت: مراسم بدرقه کاروان ورزشی استان جهت حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا، ۱۶ شهریورماه برگزار خواهد شد.

حسین بریمانی افزود: بیش از ۲۵ ورزشکار مازندرانی در بازی‌های آسیایی و حدود ۱۲ ورزشکار در مسابقات پاراآسیایی حضور خواهند داشت و با توجه به توانمندی و انگیزه بالای این قهرمانان، شاهد افتخارآفرینی مجدد فرزندان این دیار در این آوردگاه مهم خواهیم بود.