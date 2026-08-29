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با حضور استاندار همدان، سه طرح عمرانی، کشاورزی و آموزشی در شهرستان رزن به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی یک طرح نیز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در بدو ورود به شهرستان رزن، با حضور در مزار مطهر شهید گمنام، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
بازدید از بازارچه صنایعدستی و مجموعه ورزشی شهرداری رزن، نخستین برنامه دکتر ملانوریشمسی در این شهرستان بود.
آغاز عملیات اجرایی مسکن امید
عملیات اجرایی احداث ۱۸ واحد مسکن امید در قالب طرح نهضت ملی مسکن شهرستان رزن، با حضور استاندار همدان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.
در این مراسم، استاندار همدان و جمعی از مسئولان با پیوستن به پویش «سرپناه»، حمایت خود را از تأمین مسکن و خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه اعلام کردند.
طرح «مسکن امید» در شهرستان رزن، با هدف توسعه مسکن و پاسخگویی به نیاز متقاضیان واجد شرایط و در راستای برنامههای حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن اجرا میشود.
بهرهبرداری از پست برق شهرک صنعتی رزن
پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی رزن نیز با حضور استاندار همدان به بهرهبرداری رسید.
این پست با ظرفیت ۱۵ مگاولتآمپر و ۱۳ کیلومتر خط انتقال، دارای سه فیدر است و برای اجرای آن ۳۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
افتتاح گلخانههای کشاورزی
یک واحد گلخانه یکهکتاری در روستای قایش از توابع بخش سردرود شهرستان رزن افتتاح شد.
همزمان، پنج واحد گلخانه نیمهکتاری دیگر نیز در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
افتتاح مدرسه ۶ کلاسه روستای ملابداغ
افتتاح مدرسه روستای ملابداغ، آخرین برنامه استاندار همدان در شهرستان رزن بود.
برای احداث و تکمیل این مجموعه آموزشی در مجموع ۳۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که ۳۱ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات دولتی و ۴ میلیارد تومان نیز با مشارکت خیران تأمین شده است.
این مدرسه در زمینی به مساحت یکهزار و ۶۰۰ مترمربع احداث شده و دارای ۹ کلاس درس و ۱۱ اتاق شامل آزمایشگاه، سالن اجتماعات و فضاهای جانبی است.
همچنین ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع محوطه برای این مجموعه آموزشی پیشبینی شده است.
بهرهبرداری از ۱۶۰ طرح در هفته دولت
در هفته دولت امسال، ۱۶۰ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی در شهرستان رزن با اعتباری بیش از ۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.