به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این مدرسه در مقطع ابتدایی و با هدف توسعه فضا‌های آموزشی و تأمین نیاز‌های دانش‌آموزان احداث خواهد شد.

برای اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان از سوی شرکت عمران آستان قدس رضوی اختصاص یافته است و عملیات اجرایی آن طی مدت یک سال انجام خواهد شد.

مدرسه «شجریه طیبه رضویه» در زمینی با زیربنای یک هزار و ۵۰۰ مترمربع و در قالب ساختمانی دو طبقه احداث می‌شود و دارای ۱۲ کلاس درس خواهد بود.

این طرح آموزشی در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌کردن محیطی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان منطقه در دستور کار قرار گرفته است.