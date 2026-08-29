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کلنگ احداث مدرسه شجره طیبه رضویه با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان در کرمان به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این مدرسه در مقطع ابتدایی و با هدف توسعه فضاهای آموزشی و تأمین نیازهای دانشآموزان احداث خواهد شد.
برای اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان از سوی شرکت عمران آستان قدس رضوی اختصاص یافته است و عملیات اجرایی آن طی مدت یک سال انجام خواهد شد.
مدرسه «شجریه طیبه رضویه» در زمینی با زیربنای یک هزار و ۵۰۰ مترمربع و در قالب ساختمانی دو طبقه احداث میشود و دارای ۱۲ کلاس درس خواهد بود.
این طرح آموزشی در راستای توسعه زیرساختهای آموزشی و فراهمکردن محیطی مناسب برای تحصیل دانشآموزان منطقه در دستور کار قرار گرفته است.