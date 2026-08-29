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سفیر روسیه در کیشیناو با اشاره به ارسال تسلیحات غربی به مولداوی، تاکید کرد: غرب این کشور را در چارچوب برنامهریزی برای درگیری نظامی با روسیه تا سال ۲۰۳۰ مسلح میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، اولگ اوزروف، سفیر روسیه در کیشیناو، معتقد است: که توسعه حاکمیتی (مستقل) مولداوی تنها از طریق پایبندی دقیق به وضعیت بیطرفی که در قانون اساسی این کشور تصریح شده است، تضمین میشود.
اوزروف در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت: «همانطور که نظرسنجیهای افکار عمومی نشان میدهد، با وجود تکثر دیدگاههای سیاسی، مردم مولداوی در تمایل خود برای دفاع از حق تعیین سرنوشتشان بهطور مستقل و بدون فشارهای خارجی، متحد هستند. درک غالب این است که توسعه حاکمیتی جمهوری تنها بر اساس پایبندی دقیق به وضعیت بیطرفی که در قانون اساسی کشور درج شده، قابل تأمین است.»
وی در ادامه با اشاره به اتهامات وارده به روسیه مبنی بر «دخالت در امور داخلی» که آن را بیاساس خواند، افزود: «مسکو در قرنها، شرایط لازم برای حفظ و توسعه هویت اصیل و متمایز مولداوی را فراهم کرده است؛ این اقدام از جمله با توسل به نیروی نظامی و حمایت از جمعیت محلی در برابر مهاجمان خارجی صورت گرفته است؛ مهاجمانی که حق حیات تاریخی مستقل را از این مردم دریغ میکردند.»