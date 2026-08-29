به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عسکر موسوی در خصوص اقدامات به‌عمل‌آمده برای دریافت اسناد تک‌برگ اراضی دولتی رامشیر اظهار کرد: این اداره همسو با سیاست‌گذاری‌های معاونت املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان، در راستای حراست از اراضی ملی و دولتی، اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک‌برگ را در اولویت‌های کاری خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری به شمار می‌رود، افزود: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، به‌روزرسانی اطلاعات نقشه‌ها و کاهش اختلافات حقوقی، از جمله اهداف مهم اجرای این قانون است.

عسکرموسوی بیان داشت: با تلاش و پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در ۳ ماه نخست سال جاری، ۹۷ فقره سند تک‌برگ برای اراضی دولتی این شهرستان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان رامشیر با اشاره به همگرایی دستگاه های اجرایی و قضایی در شهرستان تصریح کرد: با تعامل و همگرایی مناسب میان دستگاه های اجرایی و قضایی حفاظت و صیانت از اراضی دولتی به خوبی انجام می شود.