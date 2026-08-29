سه طرح تولید ماهیان سردابی و زالوی طبی به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال در استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

تولید بیش از 100 هزار قطعه زالوی طبی و ماهیان سردابی در چهارمحال و بختیاری

تولید بیش از 100 هزار قطعه زالوی طبی و ماهیان سردابی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر شیلات استان گفت: این طرح‌ها شامل دو واحد پرورش ماهیان سردابی با ظرفیت مجموع ۴۰ تن و یک واحد پیشرو در زمینه تکثیر زالوی طبی با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار قطعه است.

احمدی افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۲۰ نفر در استان فراهم شد.

به گفته وی استان چهارمحال و بختیاری رتبه نخست تولید ماهیان سردابی کشور را دارد.