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سه طرح تولید ماهیان سردابی و زالوی طبی به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال در استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر شیلات استان گفت: این طرحها شامل دو واحد پرورش ماهیان سردابی با ظرفیت مجموع ۴۰ تن و یک واحد پیشرو در زمینه تکثیر زالوی طبی با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار قطعه است.
احمدی افزود: با بهره برداری از این طرحها زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۲۰ نفر در استان فراهم شد.
به گفته وی استان چهارمحال و بختیاری رتبه نخست تولید ماهیان سردابی کشور را دارد.