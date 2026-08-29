رئیس اداره اوقاف شهرستان ری از ثبت ۵۳۹ موقوفه خبر داد و اعلام کرد ۸۰ درصد این اموال سنددار شده و نزدیک به ۳۰۰ هکتار از اراضی موقوفه در سال گذشته سنددار و رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام مهدی زین‌الدینی با تبریک ماه ربیع‌الاول و ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: وقف یکی از سنت‌های حسنه و از مصادیق جهاد با اموال است و واقفان با اختصاص بخشی از اموال خود در مسیر خدمت به مردم و جامعه، زمینه استمرار اقدامات خیرخواهانه را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به رسالت سازمان اوقاف و امور خیریه در حفظ و حراست از موقوفات و اجرای امینانه نیات واقفان، افزود: در کشور ۲۱۶ هزار موقوفه در سامانه جامع موقوفات به ثبت رسیده که از این تعداد، ۵۳۹ موقوفه در شهرستان ری قرار دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری با بیان اینکه ۸۰ درصد موقوفات این شهرستان سنددار شده‌اند، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه قضایی و دادستانی، در سال گذشته از هکتار‌ها اراضی موقوفی که در اختیار موقوفه‌خواران قرار گرفته بود، رفع تصرف شد و نزدیک به ۳۰۰ هکتار از اراضی موقوفی نیز سنددار شد.

زین‌الدینی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای نیات واقفان، ادامه داد: بخشی از نیات واقفان به برگزاری روضه‌خوانی و عزاداری برای حضرات معصومین (ع)، به‌ویژه حضرت سیدالشهدا (ع)، اختصاص دارد که در همین راستا از هیئات مذهبی، مساجد و مواکب حمایت شده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته در راستای اجرای نیات واقفان، بیش از پنج هزار مورد حمایت از نیازمندان و مستمندان انجام شد و همچنین نزدیک به ۵۰۰ مورد خدمات درمانی به بیماران با همکاری مراکز درمانی ارائه شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بقاع متبرکه این شهرستان اشاره کرد و گفت: شهرستان ری دارای ۳۳ امامزاده واجب‌التعظیم در ۲۳ بقعه متبرکه است و در تمامی این بقاع، مراکز «افق» با محوریت فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و قرآنی فعال هستند.

وی، اجرای طرح «نشاط معنوی» ویژه دانش‌آموزان در ایام تابستان، برگزاری مسابقات قرآنی و اجرای طرح «قرار دوازدهم» برای توزیع بسته‌های حمایتی به نیازمندان را از جمله برنامه‌های اجراشده در بقاع متبرکه شهرستان ری عنوان کرد.

زین‌الدینی در پایان با قدردانی از حمایت‌های امام جمعه شهرری، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) و مجموعه همکاران اداره اوقاف، از مردم خواست برای توفیق خدمتگزاران نظام و سازمان اوقاف و امور خیریه دعا کنند.