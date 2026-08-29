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٢ طرح گردشگری در شهرستان سیاهکل، به ارزش سرمایهگذاری ۸۲ میلیارد تومان، با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان، فرماندار سیاهکل و جمعی از مسئولان محلی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این طرحها شامل یک واحد هتلآپارتمان در روستای لیش، با ۶۰۰ متر مربع زیربنا، ۳ طبقه ۶ واحد (٢٠تخت) وحجم سرمایهگذاری ۵۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی که با اشتغالزایی ٣ نفر بهصورت مستقیم و ۵ نفر غیر مستقیم و یک واحد خانه مسافر در روستای کلاهدوز محله در زمینی به مساحت ۶۰۱ مترمربع با زیربنای ۳۰۱ مترمربع، دارای ۵ سوئیت اقامتی (از ۱۸ تا ۱۲۰ مترمربع)، ۱۹ تخت و ظرفیت پذیرش ۳۵ نفر، با حجم سرمایهگذاری بالغ بر ٢٧میلیارد تومان و زمینه اشتغال زایی ٣ نفر مستقیم و ۵ نفر غیر مستقیم که به بهرهبرداری رسید.
یوسف سلمانخواه، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان در آیین افتتاح این طرحها اظهار کرد: امروزه صنعت گردشگری گیلان نیازمند یک بازآفرینی ساختاری است. راهبرد ما در ادارهکل، گذار هدفمند از الگوهای متداول گذشته بهسوی گردشگری تجربهمحور و در امتداد آن رویدادمحور است؛ الگویی که در آن گردشگر تنها یک ناظر یا مصرفکننده خدمات اقامتی صرف نیست، بلکه با زیستبوم، فرهنگ بومی، آیینها و جلوههای ملموس و ناملموس استان عجین میشود.
او با اشاره به حجم بالای سفرها به استان افزود: ورود بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در ایام تعطیلات اخیر به گیلان، گواه ظرفیت بینظیر و کشش تقاضای بالای این خطه است؛ اما مدیریت هوشمند این جریان انبوه مسافر مستلزم توسعه ظرفیتهای اقامتی و پذیرایی استاندارد است که در همین راستا خوشبختانه شاهد افزایش ۴۰ درصدی موافقتنامههای اصولی در ایجاد تأسیسات گردشگری استان بودهایم.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان با بیان فرمایشات اخیر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز پنجشنبه ۵ شهریورماه در نشست ویدئوکنفرانسی افتتاح متمرکز پروژههای گردشگری سراسر کشور، مبنی بر اینکه گیلان بهشت سرمایهگذاران است، تصریح کرد: حفظ اصالتهای زیستمحیطی و همپیوندی با اکولوژی شکننده جنگلهای هیرکانی، خط قرمز توسعه گردشگری است. ایجاد تأسیسات گردشگری طبیعتمحور، دوستدار محیطزیست و مطابق با استانداردهای نوین بینالمللی، ضرورت مبرم امروز و فردای استان گیلان به شمار میرود.
سلمانخواه در تشریح آمار جذب سرمایهگذاری و پروژههای پیشرو در پهنه استان و شهرستان سیاهکل گفت: در سطح استان، هماکنون ۵۸ باب هتل در دست احداث است که از این تعداد ۶ هتل ۵ ستاره و ۷ هتل ۴ ستاره است. در شهرستان سیاهکل طی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، تعداد ۲۶ فقره موافقتاصولی با حجم سرمایهگذاری حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان صادر شده که از این تعداد ۷ هتل در دست احداث میباشد.
در حال حاضر ۱۱ طرح گردشگری با حجم سرمایهگذاری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان، شامل ۸ واحد بومگردی، ۲ واحد پذیرایی و یک اقامتگاه سنتی در دست اجراست که تکمیل آنها نقش بسزایی در تنوعبخشی به زنجیره ارزش خدمات گردشگری و اشتغال پایدار جوامع محلی ایفا خواهد کرد.