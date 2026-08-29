نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت ۴۰ کیلووات، صبح امروز ،هفتم شهریورماه، در روستای علی‌آباد ترکن شهرستان ششتمد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،حسین فیض‌آبادی، فرماندار شهرستان ششتمد اظهار داشت: این طرح با حمایت صددرصدی بنیاد علوی و با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و محرومیت‌زدایی در مناطق روستایی به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اختصاص ۳۲ میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای این طرح افزود: این نیروگاه زمینه تأمین برق پایدار چاه عمیق کشاورزی را فراهم کرده و بهبود معیشت بهره‌برداران را به همراه خواهد داشت.

فرماندار ششتمد تصریح کرد: تعداد بهره‌برداران مستقیم این نیروگاه ۱۶ نفر اعلام شده است و این طرح علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق، نقش مؤثری در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و حفظ محیط‌زیست ایفا خواهد کرد.

فیض‌آبادی خاطرنشان کرد: بنیاد علوی پیش از این نیز طرحهای متعددی در حوزه اشتغال‌زایی و زیرساخت‌های روستایی در این منطقه اجرا کرده است و افتتاح این نیروگاه، گامی دیگر در راستای حمایت از مناطق کمتربرخوردار محسوب می‌شود.