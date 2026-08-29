افتتاح نیروگاه خورشیدی در شهرستان ششتمد خراسان رضوی با ۳۲ میلیارد ریال هزینه
نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت ۴۰ کیلووات، صبح امروز ،هفتم شهریورماه، در روستای علیآباد ترکن شهرستان ششتمد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،حسین فیضآبادی، فرماندار شهرستان ششتمد اظهار داشت: این طرح با حمایت صددرصدی بنیاد علوی و با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و محرومیتزدایی در مناطق روستایی به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به اختصاص ۳۲ میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای این طرح افزود: این نیروگاه زمینه تأمین برق پایدار چاه عمیق کشاورزی را فراهم کرده و بهبود معیشت بهرهبرداران را به همراه خواهد داشت.
فرماندار ششتمد تصریح کرد: تعداد بهرهبرداران مستقیم این نیروگاه ۱۶ نفر اعلام شده است و این طرح علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق، نقش مؤثری در کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حفظ محیطزیست ایفا خواهد کرد.
فیضآبادی خاطرنشان کرد: بنیاد علوی پیش از این نیز طرحهای متعددی در حوزه اشتغالزایی و زیرساختهای روستایی در این منطقه اجرا کرده است و افتتاح این نیروگاه، گامی دیگر در راستای حمایت از مناطق کمتربرخوردار محسوب میشود.
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