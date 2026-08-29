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در آستانه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس؛ طرح شهید عجمیان با هدف آمادهسازی، بهسازی و زیباسازی مدارس در شهرستان ایلام با فعالیت ۲۰ گروه جهادی در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در طرح شهید عجمیان؛ ۲۰ گروه جهادی با سازماندهی سپاه ناحیه ایلام و با محوریت بسیج دانشآموزی برای خدمترسانی به مدارس پای کار آمدهاند و اقداماتی از جمله: رنگآمیزی، بهسازی و زیباسازی فضای مدارس را انجام میدهند.
تاکنون عملیات بهسازی و رنگآمیزی پنج مدرسه در مناطق حاشیه شهر ایلام انجام شده است و گروههای جهادی در روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی، فعالیت خود را برای آمادهسازی هرچه بهتر مدارس ادامه میدهند.
طرح شهید عجمیان با مشارکت گروههای جهادی و دانشآموزی و با هدف ایجاد محیطی شاداب و مناسب برای حضور دانشآموزان در سال تحصیلی جدید اجرا میشود.