به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ غلامحسین حسین زاهد اعلام کرد: در اجرای تشدید مبارزه باقاچاق فرآورده‌های نفتی ماموران کلانتری بخش ممقان شهرستان آذرشهر حین گشت زنی هدفمند و کنترل تردد خودرو‌های عبوری در سطح حوزه استحفاظی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو تریلی حامل سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از یک دستگاه خودرو تریلی ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و ۲ عدد پلاک جعلی کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.