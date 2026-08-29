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فرمانده انتظامی آذرشهر از کشف ۳۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در بخش ممقان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ غلامحسین حسین زاهد اعلام کرد: در اجرای تشدید مبارزه باقاچاق فرآوردههای نفتی ماموران کلانتری بخش ممقان شهرستان آذرشهر حین گشت زنی هدفمند و کنترل تردد خودروهای عبوری در سطح حوزه استحفاظی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو تریلی حامل سوخت قاچاق شدند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از یک دستگاه خودرو تریلی ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و ۲ عدد پلاک جعلی کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.