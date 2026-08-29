بیانیه وزیر نیرو و کارکنان وزارت نیرو و صنعت آب و برق در پی پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه وزیر نیرو و کارکنان وزارت نیرو و صنعت آب و برق در پی پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت

پیام امیدبخش و راهگشای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به مناسبت هفته دولت و تصریح معظم له به اقدامات شایسته دولت چهاردهم به ویژه در زمینه تامین کالا‌ها و خدمات مورد نیاز مردم ترمیم نقاط آسیب دیده و مدیریت انرژی برای مجموعه وزارت نیرو مایه مباهات دلگرمی و مسئولیتی مضاعف است.

اینجانب و خانواده بزرگ صنعت آب و برق ضمن قدردانی صمیمانه از عنایت و رضایت مقام معظم رهبری نسبت به تلاش‌های انجام شده در حوزه مدیریت انرژی این بیان ارزشمند را سرمایه‌ای معنوی و انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیر خدمت گزاری می‌دانند و با بشارت گرفتن از این رهنمود عهد می‌بندیم که مسیر طی شده را با جدیت کیفیت ابتکار و روحیه‌ای مضاعف ادامه داده و برای ثبت دستاورد‌هایی ماندگار و تاریخی در صنعت آب و برق کشور تلاش دو چندان نماییم.

مجموعه وزارت نیرو بر خود فرض می‌داند با تکیه بر ظرفیت‌های ملی توان متخصصان و نخبگان جوان سرمایه‌های انسانی و ظرفیت‌های مردمی در مسیر ایران هر چه قوی‌تر گام بردارد و با تبیین و روایت صحیح دستاورد‌های صنعت آب و برق جلوه‌هایی از توانمندی و قدرت ملی را برای مردم عزیز ایران به نمایش بگذارد.

ما کارکنان وزارت نیرو این پیام را تکلیفی برای تلاش بیشتر و مسئولیتی برای خدمت شایسته‌تر به مردم تلقی کرده و متعهد می‌شویم با استمرار تلاش شبانه روزی مدیریت هوشمندانه انرژی افزایش بهره وری توسعه زیر ساخت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در شأن ملت بزرگ ایران خدمت کنیم. وزارت نیرو این مسیر را با انگیزه‌ای بیشتر کیفیتی بالاتر و با هدف ساختن ایرانی هرچه قوی‌تر ادامه خواهد داد.

عباس علی آبادی وزیر نیرو

کارکنان وزارت نیرو