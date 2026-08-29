فرماندار اندیمشک استان خوزستان از آغاز عملیات اجرایی سه طرح کلیدی شامل آبرسانی اندیمشک به دوکوهه، تعریض جاده سد دز و احداث کمربندی غرب اندیمشک با مجموع اعتبار ۳۵ هزار میلیارد ریال، به مناسبت هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فضل‌الله بهداد بیان کرد: عملیات اجرایی طرح آبرسانی اندیمشک به دوکوهه به طول ۱۸ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال، همزمان با هفته دولت آغاز شد.

وی ادامه داد: طرح‌های متعدد زیرساختی و آبرسانی در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی و کاهش تنش آبی در این شهرستان طراحی و اجرا شده است.

بهداد افزود: تکمیل و بهره‌برداری طرح آبرسانی به دوکوهه گامی مهم در کاهش تنش آبی، پایدارسازی آب شرب و بهبود کمی و کیفی آب شرب این منطقه است.

وی گفت: عملیات اجرایی طرح تعریض جاده دسترسی سد دز و کمربندی غربی اندیمشک به عنوان ۲ طرح مهم راه‌سازی، با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

فرماندار اندیمشک، با بیان اینکه روند توسعه و تکمیل زیرساخت‌های این شهرستان بی‌وقفه ادامه دارد، گفت: عملیات اجرایی ۳۱ طرح عمرانی به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال در روستاهای بخش مرکزی و الوار گرمسیری به مناسبت هفته دولت آغاز شد که اجرای همزمان این تعداد طرح در اندیمشک در یک روز بی‌سابقه است.

پیگیری تخصیص زمین برای ساخت مسکن در اندیمشک

بهداد، تامین زمین برای ساخت مسکن را یکی از مطالبه‌های مهم مردم این شهرستان دانست و بیان کرد: اندیمشک در حال حاضر فاقد زمین مسکونی برای تخصیص به طرح جوانی جمعیت و احداث طرح‌های مسکن‌سازی است.

وی با بیان اینکه تخصیص زمین برای ساخت مسکن در اندیمشک به طور جدی در سطح استانی در حال پیگیری است، گفت: یک قطعه زمین برای تغییر کاربری و تخصیص به طرح‌های مسکن‌سازی اندیمشک شناسایی شده است که در صورت تغییر کاربری این زمین، بخش مهمی از کمبود زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن در این شهرستان برطرف می‌شود.

اندیمشک به‌عنوان دروازه ورودی خوزستان، از جمله مهم‌ترین شهرستان‌های استان است و ظرفیت‌های کم‌نظیری در بخش کشاورزی، ترانزیتی، گردشگری و انرژی دارد.

این شهرستان دارای ۲۹۳ روستا و ۲ بخش بزرگ الوار گرمسیری و مرکزی است و بر اساس آخرین نظرسنجی، جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ هزار نفر دارد.