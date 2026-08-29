هفت دستگاه فلزیاب و ردیاب از ۲ خودرو در روستای دهمورد و جاده بختگان به سرچهان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ماموران کلانتری روشن‌کوه هنگام گشت‌زنی شبانه در محدوده روستای دهمورد شهرستان بختگان، یک دستگاه پژو ۲۰۶ را متوقف و پس از بازرسی، پنج دستگاه فلزیاب و گنج‌یاب را کشف کردند.

پرونده سرنشینان این خودرو برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

همچنین ماموران کلانتری ۱۱ بختگان در جاده بختگان به سرچهان، یک دستگاه سمند مشکوک را متوقف کردند که از آن ۲ دستگاه فلزیاب و ردیاب کشف کردند.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.