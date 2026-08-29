پخش زنده
امروز: -
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز از معرفی ۶۴ طرح صنایعدستی به ارزش ۲۳ میلیارد در سامانه تک خبر داد و گفت: این طرحها با هدف حمایت از فعالان صنایعدستی و تقویت ظرفیتهای تولیدی این بخش معرفی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ژیلا خدادادی با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از هنرمندان و فعالان صنایعدستی استان اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در حوزه صنایعدستی دنبال میکنیم، ایجاد زمینه مناسب برای دسترسی هنرمندان و فعالان این حوزه به حمایتهای پیشبینیشده است و در همین راستا از ابتدای سال ۶۴ طرح صنایعدستی استان در سامانه «تک» معرفی شدهاند.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز افزود: مجموع مبلغ طرحهای معرفیشده حدود ۲۳ میلیارد است و تلاش شده طرحهایی که از ظرفیت لازم برای فعالیت و توسعه برخوردار هستند، در این فرآیند قرار گیرند.
خدادادی ادامه داد: صنایعدستی بخش مهمی از اقتصاد محلی و اشتغال خرد را تشکیل میدهد. بسیاری از هنرمندان این حوزه فعالیت خود را در قالب کارگاههای کوچک و کسبوکارهای خانوادگی دنبال میکنند و دسترسی آنها به منابع حمایتی میتواند در استمرار و توسعه این فعالیتها مؤثر باشد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در این زمینه گفت: معرفی طرحهای صنایعدستی در سامانه تک براساس ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۹۵ انجام شده است و هدف این است که طرحهای واجد شرایط بتوانند از مسیرهای حمایتی پیشبینیشده استفاده کنند.
او تصریح کرد: وقتی یک هنرمند برای توسعه کارگاه یا افزایش ظرفیت تولید خود با محدودیت منابع مالی مواجه باشد، حمایتهای تسهیلاتی میتواند نقش مهمی در ادامه فعالیتش داشته باشد. از این منظر، معرفی طرحها میتواند به حفظ اشتغال موجود و شکلگیری فرصتهای جدید در حوزه صنایعدستی کمک کند.
خدادادی توضیح داد: حمایت از صنایعدستی زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که در کنار تأمین منابع مالی، موضوعاتی مانند تولید، توسعه بازار و فروش محصولات نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تداوم فعالیت یک کارگاه در نهایت به توان آن برای تولید و عرضه محصول وابسته است.
این مسئول در پایان تأکید کرد: معرفی این طرحها در سامانه تک بخشی از روند حمایت از فعالان صنایعدستی استان است و پیگیری برای تقویت جایگاه این بخش و استفاده از ظرفیتهای حمایتی ادامه خواهد داشت. هدف ما این است که هنرمندان صنایعدستی بتوانند از ظرفیتهای موجود برای توسعه فعالیت خود استفاده کنند و در کنار حفظ هنرها و مهارتهای بومی، زمینه پایدارتری برای اشتغال و تولید در این حوزه شکل بگیرد.