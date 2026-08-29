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دبیرکل سازمان ملل متحد، از قدرتهای هستهای خواست تعلیق فعلی آزمایشها هستهای را حفظ کنند و ممنوعیتهای جهانی انفجارهای هستهای را رسمیت بخشند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از آناتولی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، در واکنش به آزمایش یک موشک بالستیک قاره پیمای روسیه، از قدرتهای هستهای خواست تا تعلیق فعلی آزمایشها را حفظ کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد، روز جمعه از همه کشورهای دارای سلاح هستهای خواست تعلیق فعلی آزمایشهای هستهای را حفظ کرده و ممنوعیتهای جهانی انفجارهای هستهای را رسمیت بخشند.
گوترش در پیامی در شبکه اجتماعی آمریکایی «ایکس» نوشت: «آزمایشهای هستهای اعتماد را از بین میبرد، به مسابقه تسلیحات هستهای دامن میزند و به همه جوامعی که هنوز با میراث آزمایشهای هستهای گذشته زندگی میکنند، خیانت میکند.»
او از کشورها خواست تا پیمان ممنوعیت جامع آزمایشهای هستهای (CTBT)، یک توافق چندجانبه که با هدف ممنوعیت همه انفجارهای هستهای در نظر گرفته شده است را به اجرا درآورند و در عین حال خواستار تعهد دوباره آنها برای پایان دادن به چنین فعالیتهایی شد.
این درخواست پس از آن مطرح شد که روسیه از پرتاب آزمایشی یک موشک بالستیک قاره پیما با قابلیت حمل کلاهک هستهای، خبر داد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این موشک متحرک با سوخت جامد از پایگاه فضایی پلِسِتسک، یک پایگاه فضایی نظامی در منطقه آرخانگِلسک در شمال غربی روسیه، پرتاب شد و به هدف تعیین شده اش در میدان آژمایشی کورا در منطقه کامچاتکا در خاور دور روسیه رسید.
مسکو تأیید کرد: هدف از این پرتاب، ارزیابی «ویژگیهای تاکتیکی، فنی و پروازی سامانه موشکی» بوده است.
اگرچه پیمان منع جامع آزمایشهای هستهای در سال ۱۹۹۶ به منظور ایجاد یک ممنوعیت الزام آور جهانی برای همه انفجارهای هستهای آزمایشی تصویب شد، اما به طور رسمی لازم الاجرا نشده است؛ زیرا گروهی از کشورهای کلیدی این پیمان را تصویب نکردهاند.
لازم الاجرا شدن این پیمان همچنان منوط به تصویب آن از سوی همه کشورهای مندرج در پیوست دوم است؛ یعنی، کشورهایی که در زمان مذاکره درباره این پیمان دارای فناوری هستهای بودند. ۹ کشور، از جمله آمریکا، روسیه، چین، ایران، اسرائیل، مصر، هند، پاکستان و کره شمالی، هنوز این شرط را برآورده نکردهاند.
تا سال ۲۰۲۶، ۱۸۸ کشور این پیمان را امضا و ۱۷۹ کشور آن را تصویب کردهاند.
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