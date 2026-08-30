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سی و سه پل، طولانیترین پل اصفهان و بزرگترین بنای روی آب ایران در فهرست سازههای تاریخی آبیاری جهان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: سامانههای تقسیم آب مثل قنات، در کشور ایران، پیشینه خیلی قدیمی دارد که با مناطق کویری و پرآب سازگار و برای ذخیره سازی استفاده میشده است و ثبت این سازه در این فهرست جهانی نشاندهنده جایگاه بلند مهندسی آب ایران در طول تاریخ و بهرهگیری هوشمندانه نیاکان ما از منابع آب برای توسعه پایدار است.
امیر کرم زاده افزود:سیوسهپل تاریخی اصفهان از سوی هیئت داوران کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی (ICID) شایسته دریافت جایزه معتبر WHIS شناخته شد و در فهرست سازههای تاریخی آبیاری جهان به ثبت رسید.
وی اضافه کرد. سیوسهپل اصفهان که در دوره صفوی و به دستور شاه عباس اول و با نظارت مهندس محمدبیک بن حسین بنا اصفهانی زایندهرود ساخته شده، تجلیگاه هماهنگی بینظیر میان معماری، هنر و مهندسی آب است و این سازه با ۳۳ دهانه خود، سالهاست که علاوه بر نقش کاربردی در تنظیم و عبور آب، بهعنوان یکی از نمادهای شناختهشده شهر اصفهان در سطح جهانی مطرح است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه سی و سه پل مدام رصد و پایش و مرمت میشود گفت: وضع پل هم اکنون ایستا و مشکل خاصی از نظر سازهای ندارد.
سی و سه پل ۲۹۵ متر طول و ۱۴ متر عرض دارد و در گذشته، از ۶ معبر عبور میکردند و مسیر تردد عابران بوده و قسمت چهار باغ عباسی را به باغ هزار جریب متصل میکرده است.
سی و سه پل، سال ۱۳۱۰ با شماره ۱۱۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.