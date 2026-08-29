دو و میدانی کاران استان در هفدهمین دوره المپیاد دانشجویان کشور، ۵ نشان رنگارنگ کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، متین شهبازی از دانشگاه بوعلی سینای همدان، در ماده ۱۵۰۰ متر موفق به کسب نشان طلا شد و در ماده ۵ هزار متر بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

در ماده ۵ هزار متر پیاده روی آرمین شاهملکی از دانشگاه ملی مهارت همدان قهرمان شد و امیرمحمد ملامیر از دانشگاه فرهنگیان کردستان به نشان نقره دست یافت.

در ماده پرتاب دیسک هم پوریا قائمی از دانشگاه ملی مهارت همدان به نشان برنز رسید.

این رقابت‌ها به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود در حال برگزاریست.