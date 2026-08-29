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تیم تیراندازی با کمان بانوان باشگاه مقاومت شهرداری تبریز، نخستین نایبقهرمانی تیراندازی با کمان کشور را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، تیم بانوان باشگاه مقاومت شهرداری تبریز امروز در هفته هفتم لیگ برتر کشور جام خلیج فارس و در دیدار نهایی رشته کامپوند، با نمایشی شایسته، به عنوان نایبقهرمانی کشور دست یافت تا اولین افتخار تاریخ ورزش استان در این رشته رقم بخورد.
نماینده تبریز که در طول رقابتهای لیگ برتر، عملکرد بینقصی از خود به نمایش گذاشته بود، امروز در دیدار پایانی مقابل تیم نقشجهان اصفهان، با وجود ارائه بازی نفسگیر نتیجه را به حریف قدرتمند خود واگذار کرد تا با کسب ۲۴ امتیاز ارزشمند، بر سکوی دوم کشور بایستد.
در این تیم بهناز مصلحیفر به عنوان سرمربی، صادق بکتاش و حامد فوری به عنوان مربی و خانمها بیتا عاشقزاده، فرزانه عسگری، سنا پورحسین، محیا بلالی، حانیه اسلامی و سنا پورشریفی، به عنوان بازیکن حضور داشتند.