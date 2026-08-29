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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران از افتتاح ۳۸۲۳ طرح عمرانی روستایی و شهری در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران از افتتاح ۳۸۲۳ طرح عمرانی با اعتباری بیش از ۵۷ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان در هفته دولت سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: ۶۸ طرح نیز با اعتبار یکهزار و چهار میلیارد تومان در این ایام کلنگزنی میشود.
عبدالرضا دادبود با تشریح برنامههای عمرانی هفته دولت سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در مجموع، سههزار و ۸۲۳ طرح عمرانی در شهرستانهای مختلف استان آماده افتتاح است که برای اجرای این طرحها اعتباری بیش از ۵۷ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان، معادل ۵۷.۷ همت، هزینه شده است.
وی افزود: همچنین همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی ۶۸ طرح عمرانی جدید با اعتباری بیش از یکهزار و چهار میلیارد تومان، معادل یک همت، آغاز میشود.
* اجرای ۶۲۷ طرح عمرانی با اعتبار ۴۶.۲ همت
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به تفکیک طرحهای افتتاحی بر اساس دستگاههای اجرایی گفت: در بخش طرحهای عمرانی، ۶۲۷ طرح با اعتباری بیش از ۴۶ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
دادبود ادامه داد: شهرداریهای استان نیز ۶۸۴ طرح عمران شهری را با اعتباری بیش از پنجهزار و ۵۹۶ میلیارد تومان افتتاح خواهند کرد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از طرحهای هفته دولت در حوزه توسعه روستایی پیشبینی شده است، افزود: یکهزار و ۹۹۰ طرح توسط دهیاریهای استان با اعتباری بیش از چهار هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان افتتاح میشود.
* توسعه زیرساختهای روستایی و برقرسانی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران اظهار کرد: در حوزه اجرای طرح هادی روستایی، بهسازی معابر داخل روستا و مسکن روستایی نیز ۱۵۱ طرح با اعتباری بیش از ۶۵۴ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری است.
وی اضافه کرد: ۱۳۱ طرح مربوط به بخشداریهای استان نیز با اعتباری بیش از ۲۴۱ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح میشود.
دادبود همچنین از افتتاح ۲۴۰ طرح برقرسانی در حوزه شرکتهای توزیع برق مازندران و غرب استان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها ۸۰۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
*سهم طرحهای بزرگ از طرحهای هفته دولت
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران درباره توزیع طرحها بر اساس حجم اعتبارات نیز گفت: ۱۸ طرح با اعتباری بیش از ۳۹ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان، در زمره طرحهای بزرگ بالای ۲۵۰ میلیارد تومان قرار دارند.
وی افزود: همچنین ۲۰ طرح با اعتباری بیش از دو هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان، دارای اعتبار بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان هستند.
دادبود ادامه داد: سههزار و ۴۷۳ طرح نیز با اعتباری بیش از هفتهزار و ۷۶۹ میلیارد تومان، در گروه طرحهای زیر ۱۰ میلیارد تومان قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به گستردگی طرحهای عمرانی هفته دولت در سراسر استان گفت: این طرحها در حوزههای مختلف شهری، روستایی، زیرساختی، خدماتی، برقرسانی، مسکن و بهسازی محیطی اجرا شدهاند و بهرهبرداری از آنها نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات عمومی و پاسخگویی به نیازهای مردم خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران تأکید کرد: اولویت مدیریت استان، تکمیل طرحهای نیمهتمام، توزیع متوازن اعتبارات، تقویت زیرساختهای مناطق روستایی و شهری و تسریع در اجرای طرحهایی است که بهطور مستقیم با کیفیت زندگی مردم و توسعه پایدار مازندران ارتباط دارد.