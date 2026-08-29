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بیست و ششمین دوره رقابتهای بدنسازی و پرورش اندام قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به میزبانی اصفهان با معرفی افراد برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی با بیان اینکه در این رقابتها بیش از ۷۰۰ ورزشکار در ۳ رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان حضور داشتند، گفت: این مسابقات برای انتخاب برترینها برای حضور در تیمهای ملی بود.
مجتبی ملکی افزود: نفرات برتر و اول این رقابتها در قالب تیم ملی به مسابقات جهانی به میزبانی اسپانیا اعزام میشوند و افراد دوم هر رده هم به رقابتهای قهرمانی آسیا در تایلند اعزام خواهند شد.
وی گفت: یکی از نکات ویژه این مسابقات مزین شدن آن به نام شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بود که فرصتی شد تا از خانواده این شهدای گرانقدر هم تقدیر شود.
در این رقابتها ۸ نفر از ورزشکاران استان اصفهان جواز حضور در تیم ملی پرورش اندام و بدنسازی را کسب کردند.