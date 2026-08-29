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بیش از ۱۴۰۰ طرح عمران شهری و روستایی استان بوشهر با حضور مجازی رئیسجمهور به مناسبت هفته دولت بهرهبرداری رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، امروز شنبه در آیینی با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار، فرماندار دشتستان و مدیران استانی و شهرستانی و با حضور وبنشست رئیسجمهور، افتتاح سراسری طرحهای عمرانی شهرداریها و دهیاریهای کشور انجام شد.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار کرد: امروز شاهد به ثمر نشستن بخشی از تلاشهای مجموعه مدیریت شهری و روستایی استان هستیم. این طرحها فقط چند طرح عمرانی نیستند؛ بلکه هر کدام پاسخی به بخشی از مطالبات مردم و گامی در مسیر افزایش رفاه، رضایتمندی و امید اجتماعی هستند.
وی افزود: در این آیین، بیش از ۱۴۰۰ طرح شهری وروستایی با سرمایهگذاری بیش از دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در استان بوشهر به بهرهبرداری رسیده است.
زارع تصریح کرد: این ارقام نشان میدهد که مسیر توسعه استان با وجود همه محدودیتها و دشواریها با جدیت ادامه دارد؛ اما برای ما مهمتر از حجم اعتبار و تعداد طرحها، اثر واقعی این طرحها بر زندگی مردم است.
استاندار بوشهر یادآور شد: با وجود مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، طرحهای عمرانی و اقتصادی در شهرستانهای دهگانه استان، متوقف نشدند و با جدیت، این طرحها اجرایی و عملیاتی شدند.
زارع با بیان اینکه این طرحها باید در راستای توسعه استان و رضایتمندی مردم و امیدآفرینی اجتماعی باشد، گفت: شهرداریها و دهیاریها علاوه بر خدمات رسانی عمومی باید در راستای رفاه شهروندان و روستانشینان، مجری طرحهای عمرانی به طور مستمر باشند.