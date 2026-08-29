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فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی از شناسایی و دستگیری ۱۹ عامل حریق عمدی و کاهش ۸۲ درصدی آتشسوزی عرصههای طبیعی کشور خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ محمود بهنامفر،با اعلام این خبر افزود: افراد دستگیرشده پس از تکمیل مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.
وی همچنین از کاهش ۸۲ درصدی حریق در جنگلها و مراتع کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در پنج ماهه نخست امسال، ۷۰۹ فقره حریق در عرصههای منابع طبیعی به وقوع پیوست که ۹ هزار و ۳۲۵ هکتار را درگیر کرد.
بهنامفر،گفت: در مدت مشابه سال گذشته، هزار و ۶۸۵ فقره حریق به مساحت بیش از ۵۰ هزار و ۷۵۱ هکتار در جنگلها و مراتع کشور ثبت شده بود.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی، تقویت گشت و مراقبت شبانهروزی، آموزش جوامع محلی و همیاران طبیعت، استفاده از فناوریهای نوین و دوربینهای پایش و اجرای طرح «هر دهیاری، یک جنگلبان» را از عوامل مؤثر در کاهش حریقها عنوان کرد.
وی تأکید کرد: تشدید اقدامات پیشگیرانه، افزایش حضور نیروهای حفاظتی در عرصهها، استفاده از ظرفیت جوامع محلی و توسعه سامانههای نوین پایش، همچنان در دستور کار یگان حفاظت منابع طبیعی قرار دارد.