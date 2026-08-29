الحاق مرکز آموزش عالی کاشمر به دانشگاه حکیم سبزواری
بنا به قانون ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آموزش عالی کاشمر به دانشگاه حکیم سبزواری ملحق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده تعیین مرحله دوم ساماندهی موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را که در جلسه ۹۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، در راستای اجرای سند سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در ایران و پیرو مصوبات جلسات ۱۴۹ و ۱۵۰ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، مرحله دوم ساماندهی موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین شده است.
بر اساس ماده واحده این مصوبه در خراسان رضوی، مجتمع آموزش عالی گناباد و دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام به دانشگاه فردوسی مشهد ومرکز آموزش عالی کاشمر به دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار ملحق میشوند.
در این مصوبه همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف شده است ظرف مدت ۶ ماه، الگوی ارزیابی وضعیت و ساماندهی موسسات آموزش عالی زیرنظامهای مختلف را برای طرح و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.
بر اساس تبصره دوم، دانشگاه آزاد اسلامی نیز موظف است در چهارچوب کلیات سند سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در ایران و با استناد به ماده ۹ این سند، الگوی ارزیابی وضعیت و ساماندهی واحدهای مختلف خود را ظرف مدت ۶ ماه برای طرح و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.
همچنین در تبصره سوم این مصوبه آمده است که تمامی دستگاههای اجرایی موظفند با تعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به احصا و پیشبینی نیازهای نیروی انسانی در رشتههای مختلف تحصیلی در طول یک برنامه توسعه اقدام کنند و این اطلاعات را به منظور سیاستگذاری و تصمیمسازی در حوزه ساماندهی و مأموریتگرایی در اختیار وزارت علوم قرار دهند.
این مصوبه در چهارچوب سیاستهای ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی و با هدف بازآرایی ساختار آموزش عالی کشور و تعیین مأموریت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شده است.