در قالب طرح ملی اصلاح نظام اداری «مانا» بخشی از تصدی‌ها، اختیار‌ها و وظایف واحد‌های ستادی به واحد‌های استانی و شهرستانی و در مواردی به بخش غیردولتی واگذار می‌شود؛ تا خدمات با سرعت و کیفیت بیشتری در نزدیک‌ترین سطح به مردم ارائه شود.

سرعت و کیفیت در ارائه خدمت به مردم با طرح «مانا» / نظام اداری اصلاح می‌شود

سرعت و کیفیت در ارائه خدمت به مردم با طرح «مانا» / نظام اداری اصلاح می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست تبیین طرح ملی اصلاح نظام اداری «مانا» در استان ایلام گفت: این طرح با هدف اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و با هدف شتاب‌بخشی به برنامه‌های اصلاحی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها، خردادماه امسال با امضای معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

محمد ذاکری اظهار کرد: طرح مانا، شامل هفت اقدام مشترک و یک تا سه اقدام اختصاصی برای هر استان است که متناسب با شرایط، ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر استان تدوین می‌شود؛ تا برنامه‌های اصلاح نظام اداری از سطح ستاد دستگاه‌ها به سطح اجرایی و عملیاتی استان‌ها منتقل شود.

وی ادامه داد: تمرکز بخشی از وظایف و اختیار‌ها در واحد‌های ستادی موجب طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری و ارائه خدمت می‌شود و به همین دلیل در طرح مانا تلاش شده است؛ با شناسایی ظرفیت‌های موجود، بخشی از وظایف و اختیار‌ها به سطوح استانی و شهرستانی منتقل شود.

رئیس امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: هدف از این واگذاری تنها انتقال مسئولیت نیست؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا خدمت با کیفیت بالاتر، سرعت بیشتر و در نزدیک‌ترین سطح ممکن به مردم ارائه شود.

ذاکری اصلاح فرآیند‌های خدمت‌رسانی را یکی دیگر از محور‌های مهم طرح مانا عنوان کرد و افزود: در این طرح، فرآیند‌های مشترک میان چند دستگاه استانی و همچنین فرآیند‌های مرتبط با دستگاه‌های کلیدی استان بررسی و اصلاح می‌شود.

وی ادامه داد: فرآیند‌هایی که موجب طولانی شدن مسیر ارائه خدمت، افزایش مراجعه مردم یا ایجاد هماهنگی‌های غیرضروری میان دستگاه‌ها می‌شود؛ باید شناسایی و اصلاح شود.

ذاکری اضافه کرد: اقدام‌های اختصاصی پیش‌بینی شده برای هر استان با هدف کمک به توسعه استان‌ها، بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و توسعه سرمایه‌گذاری طراحی می‌شود.

وی تشریح کرد: تلاش طرح مانا بر این است که زیرساخت اداری لازم برای توسعه استان‌ها در دوران پساجنگ و ادامه فعالیت دولت چهاردهم فراهم شود و نظام اداری بتواند متناسب با نیاز‌های توسعه‌ای مناطق عمل کند.

رئیس امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: اگر نظام اداری نتواند خود را با نیاز‌های توسعه‌ای استان‌ها هماهنگ کند؛ بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سرمایه‌گذاری نیز بلااستفاده خواهد ماند؛ بنابراین یکی از رویکرد‌های اصلی طرح، ایجاد هماهنگی میان اصلاح نظام اداری و اهداف توسعه‌ای استان‌ها است.

ذاکری افزایش بهره‌وری فضا‌ها و ساختمان‌های دولتی و ارتقای بهره‌وری انرژی را از دیگر محور‌های طرح مانا برشمرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان‌ها ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه ساختمان‌ها، فضا‌های اداری و مصرف انرژی دارند که مدیریت بهتر آنها می‌تواند بهره‌وری منابع را افزایش و هزینه‌های اداره امور را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: پس از ابلاغ طرح «مانا» در خرداد؛ این برنامه به همه دستگاه‌های اجرایی استانی، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و استانداری‌های کشور ابلاغ شده است.

ذاکری توضیح داد: مسئولیت حسن اجرای طرح در هر استان بر عهده استاندار به عنوان رئیس شورای راهبری تحول اداری استان است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز مسئولیت نظارت بر اجرای طرح را بر عهده دارد.

وی بیان کرد: نشست ایلام با هدف تبیین دقیق‌تر ابعاد طرح مانا، آشنایی مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی با این برنامه و فراهم کردن زمینه مشارکت همه دستگاه‌ها در تدوین و اجرای برنامه برگزار شده است.

ذاکری یادآوری کرد: موفقیت این طرح به میزان مشارکت دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها بستگی دارد و هر دستگاه باید با بررسی مأموریت ها، اختیار‌ها و فرآیند‌های خود، ظرفیت‌های لازم برای اجرای اقدام‌های مشترک و اختصاصی طرح را شناسایی کند.

رئیس امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: طرح مانا به همه استان‌ها ابلاغ و تا کنون برنامه‌های اختصاصی حدود ۱۰ استان به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده است.

ذاکری اظهار کرد: انتظار داریم؛ تا پایان شهریور برنامه‌های اختصاصی همه استان‌ها دریافت و پس از بررسی و تکمیل، فرآیند تصویب پایانی آنها در استان‌ها انجام شود.

وی افزود: آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی است که روند تدوین برنامه در آن پیشرفت مناسبی داشته و در آستانه طرح موضوع در شورای راهبری تحول اداری استان قرار دارد.

ذاکری ادامه داد: ارزیابی اجرای طرح مانا نیز در ادامه فرآیند مورد توجه قرار خواهد گرفت و عملکرد استان‌ها، میزان تحقق اقدام‌های پیش‌بینی شده و آثار آن بر فرآیند‌های اداری و توسعه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: رویکرد اصلی این طرح آن است که اصلاح نظام اداری از یک برنامه صرف ستادی خارج و در سطح استان‌ها با مشارکت استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

«مانا» عنوان اختصاری «طرح ملی اصلاح نظام اداری» است که با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای اصلاح نظام اداری در استان‌ها طراحی و ابلاغ شده است.

این نشست توجیهی با حضور مدیران، معاونان و کارشناسان توسعه مدیریت و اداری دستگاه‌های اجرایی استان ایلام برگزار شد.

چندی پیش نیز سامانه فوریت‌های اداری «فواد» برای ثبت و پیگیری شکایت‌های فوری مردم از دستگاه‌های اداری راه‌اندازی شد.