به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: ۱۹ طرح توسعه‌ای با هزینه بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

مهدی پارسایی افزود: ساخت جاده باغنو به رضاآباد به طول چهارکیلومتر و هزینه ۳۲۰ میلیارد ریال، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰۰ کیلووات و هزینه ۳۸۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی، روکش آسفالت جاده اقلید به یاسوج به طول ۱۸ کیلومتر و هزینه چهار هزار میلیارد ریال، بهسازی پنج هزار مترمربع از معابر و هزینه ۸۰ میلیارد تومان از طرح‌هایی بود که افتتاح شد.

وی بیان کرد: همچنین یازدهمین پایگاه خیرساز اورژانس جاده‌ای اقلید در شهرمیان با هزینه ۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: طرح تکمیل ۵۰ هکتاری مسکن مهر شهر اقلید با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال و طرح آماده سازی هفت‌ و نیم هکتاری این شهرستان با اعتبار ۹۰ میلیارد ریال آغاز شد.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.