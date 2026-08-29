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۱۹ طرح توسعهای عمرانی با سرمایه گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در شهرستان اقلید افتتاح یا ساخت آنها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: ۱۹ طرح توسعهای با هزینه بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
مهدی پارسایی افزود: ساخت جاده باغنو به رضاآباد به طول چهارکیلومتر و هزینه ۳۲۰ میلیارد ریال، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰۰ کیلووات و هزینه ۳۸۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی، روکش آسفالت جاده اقلید به یاسوج به طول ۱۸ کیلومتر و هزینه چهار هزار میلیارد ریال، بهسازی پنج هزار مترمربع از معابر و هزینه ۸۰ میلیارد تومان از طرحهایی بود که افتتاح شد.
وی بیان کرد: همچنین یازدهمین پایگاه خیرساز اورژانس جادهای اقلید در شهرمیان با هزینه ۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: طرح تکمیل ۵۰ هکتاری مسکن مهر شهر اقلید با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال و طرح آماده سازی هفت و نیم هکتاری این شهرستان با اعتبار ۹۰ میلیارد ریال آغاز شد.
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.