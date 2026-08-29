به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هادی عرفانی اصل اظهار داشت: طرح ایمن سازی طیور بومی با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌های ویروسی، به‌ویژه نیوکاسل و در راستای حمایت از اقتصاد معیشتی بهره‌برداران روستایی اجرایی شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت جمعیت طیور بومی افزود: با توجه به نقش مؤثر پرورش طیور بومی در تأمین بخشی از نیازهای پروتئینی خانوارها و درآمدزایی در مناطق روستایی، صیانت از این سرمایه‌ها در دستور کار قرار دارد. در این عملیات جهادی، اکیپ‌های عملیاتی دامپزشکی با همراهی و همکاری مؤثر تیم‌های بسیج مهندسین کشاورزی و سازندگی به نقاط هدف اعزام شدند.

عرفانی اصل در ادامه با ارائه آماری از اقدامات صورت گرفته گفت: در این طرح، بالغ بر ۸۹ هزار و ۵۰۰ قطعه طیور بومی در ۸۷ روستای شهرستان رامشیر به‌صورت کاملاً رایگان علیه بیماری نیوکاسل ایمن‌سازی شدند.

مدیر جهاد کشاورزی رامشیر تصریح کرد: علاوه بر عملیات مایه‌کوبی و پیشگیری، خدمات جانبی دیگری شامل معاینه، ویزیت رایگان گله‌های روستایی و ارائه توصیه‌های تخصصی مدیریتی و بهداشتی به پرورش‌دهندگان جهت ارتقای سطح دانش فنی آنان توسط تیم‌های اعزامی صورت پذیرفت تا ضریب اطمینان و بهره‌وری در واحدهای خرد تولیدی افزایش یابد.