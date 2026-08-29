به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آیینی با حضور مسئولان شهرستان فریدونشهر از ۹ اثر نویسندگان فریدونشهری بمناسبت هفته دولت رونمایی شد.

نورمحمد رحیمی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فریدونشهر گفت: این ۸ اثر با موضوعات تاریخ و فرهنگ و زبان گرجی، روانشناسی، آموزشی و شعر و ادبیات به همت نویسندگان فریدونشهری تالیف شده است.

همزمان با گرامیداشت هفته دولت، آیین اهدای یک تخته فرش دست باف ۱۲متری با هزینه‌ای بیش از ۳۵۰ میلیون تومان از ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در شهر تودشک با مشارکت بیس از ۲۰ بانوی هنرمند این شهر برای کمک به توسعه حرم امام حسین (ع) در کربلای معلی برگزار شد. اکبر صالحی معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان در این آیین با اشاره به ارادت مردم به اهل‌بیت (ع) گفت: گره‌گره این قالی، نشان از عشق به حسین (ع) است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل با اشاره به توزیع ۱۰۰ هزار اصله نهال میان مردم شهرستان آران و بیدگل برای کاشت و توسعه فرهنگ درخت کاری در سال گذشته گفت: در حوزه آبخیزداری هم ۱۰۰ هزار مترمکعب طرح به بهره برداری رسید.

حمید گل‌آرایی افزود: همچنین ۲۰۰ هکتار طرح بیولوژیکی در بخش کویرات اجرا شد و ۲۰ پویش درخت کاری در سطح شهرستان آران و بیدگل اجرا شد.