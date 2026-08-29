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در جریان بازدید نماینده ولیفقیه در استان از مرکز دیسپاچینگ برق قزوین، ضمن رونمایی از آمار پیشتازِ ۱۶۰ مگاواتی تولید برق بادی و ۱۱۰ مگاواتی انرژی خورشیدی در استان، بر ضرورت صیانت از این سرمایه ملی با مشارکت عمومی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام والمسلمین مظفری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین، با حضور در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین، از بخشهای مختلف این شرکت از جمله مرکز دیسپاچینگ بازدید و با مدیران این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری در این بازدید ضمن آشنایی با مراحل توزیع برق و فرآیند مدیریت قطعیهای شبکه، از نزدیک در جریان چالشها و دستاوردهای این صنعت قرار گرفت و در ادامه در جلسه شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان شرکت کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در این نشست با اشاره به ارزیابی مثبت عملکرد این شرکت در سطح ملی، اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ درصد برق مصرفی استان در بخشهای تولیدی شامل صنعت و کشاورزی به کار گرفته میشود و ۲۱ درصد در بخش خانگی و مابقی در بخش عمومی و ادارات مصرف میشود.
اینانلو با تأکید بر آمادگی زیرساختهای انرژی در پروژههای توسعهای افزود: در حال حاضر هیچ واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن در استان وجود ندارد که زیرساختهای تأمین برق آن آماده نشده باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای انرژیهای نو در استان تصریح کرد: قزوین در بخش نیروگاههای تجدیدپذیر، بهویژه در حوزه انرژی بادی با تولید ۱۶۰ مگاوات، رتبه نخست کشور را در اختیار دارد و علاوه بر آن، بیش از ۱۱۰ مگاوات انرژی خورشیدی نیز در استان در حال بهرهبرداری است.
در ادامه این نشست، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین، ضمن قدردانی از زحمات شبانهروزی کارکنان و فعالان صنعت برق، گفت: صنعت برق امروز یکی از صنایع پویا، حیاتی و خدمترسان به مردم است که زیربنای پیشرفت سایر بخشها را فراهم میکند.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف توسط شهروندان خاطرنشان کرد: با توجه به آموزههای دین مبین اسلام بر اهمیت صرفهجویی، لازم است مردم در مصرف این نعمت خدادادی دقت لازم را داشته باشند؛ چرا که مدیریت صحیح در مصرف، عامل مهمی در پیشگیری از بروز ناترازی و محرومیت احتمالی سایر هموطنان از این خدمت زیرساختی است.