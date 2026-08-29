به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، خانواده کبودراهنگی با اهدای عضو فرزندشان در کار خداپسندانه مشارکت کردند.

خانواده شریفی وند می‌گوید این کار را برای رضای خدا انجام داده‌اند و فقط بخاطر ثوابش و زنده شدن چند نفر دیگه اهدای عضو کردند.

با این کار خیر خداپسندانه چهار بیمار به زندگی دوباره بازگشتند.

ویدا سمیعی مسئول دفتر اهدای عضو و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: چهار عضو قلب، دو کلیه و کبد این جوان مرگ مغزی شده به ۴ بیمار پیوند شد.

وی افزود: تعداد اهدای عضو از ۵ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده و امسال در شش ماه نخست سال با این جوان ۱۰ نفر اهدای عضو شده است.



مهدی حضرتی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ گفت: در شهرستان کبودراهنگ در چند سال اخیر ۴ بیمار مرگ مغزی شده اهدای عضو شده است.



سالانه بیش از ۸ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست میدهند که حدود نصف از این آمار مرگ مغزی است که می‌تواند به بیماران زیادی زندگی دوباره دهد.