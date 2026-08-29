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با اهدای عضو اعضای بدن جوان مرگ مغزی شده کبودراهنگی ۴ بیمار به زندگی دوباره بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، خانواده کبودراهنگی با اهدای عضو فرزندشان در کار خداپسندانه مشارکت کردند.
خانواده شریفی وند میگوید این کار را برای رضای خدا انجام دادهاند و فقط بخاطر ثوابش و زنده شدن چند نفر دیگه اهدای عضو کردند.
با این کار خیر خداپسندانه چهار بیمار به زندگی دوباره بازگشتند.
ویدا سمیعی مسئول دفتر اهدای عضو و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: چهار عضو قلب، دو کلیه و کبد این جوان مرگ مغزی شده به ۴ بیمار پیوند شد.
وی افزود: تعداد اهدای عضو از ۵ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده و امسال در شش ماه نخست سال با این جوان ۱۰ نفر اهدای عضو شده است.
مهدی حضرتی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ گفت: در شهرستان کبودراهنگ در چند سال اخیر ۴ بیمار مرگ مغزی شده اهدای عضو شده است.
سالانه بیش از ۸ هزار نفر در تصادفات جادهای جان خود را از دست میدهند که حدود نصف از این آمار مرگ مغزی است که میتواند به بیماران زیادی زندگی دوباره دهد.